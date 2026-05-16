"Sembra una goth": l'ultimo look di Lady Gaga divide le opinioni

Per la première della sua nuova performance live filmata "MAYHEM Requiem" al The Grove di Los Angeles, la cantautrice, produttrice e attrice americana Lady Gaga ha optato per un abito che fondeva estetica flamenco e gotica. Un'apparizione che non è certo passata inosservata online.

Un abito a metà tra il flamenco e il gotico.

Lady Gaga ha optato per un abito di pizzo rosso e nero, la cui silhouette richiamava direttamente i costumi tradizionali del flamenco, reinterpretandoli però in una tonalità decisamente più scura. Il contrasto tra le due sfumature, unito alla delicata trasparenza del pizzo, ha immediatamente conferito un tono drammatico al suo look. L'ispirazione iberica si è estesa anche agli accessori, con un ventaglio nero in mano, elemento emblematico della cultura flamenco.

Mentre il folklore spagnolo solitamente gioca sulla brillantezza dei colori vivaci, Lady Gaga ha volutamente optato per un'atmosfera "oscura", fedele all'universo visivo che ha sviluppato attorno all'album "MAYHEM".

Un restyling di bellezza in perfetta armonia

L'acconciatura ha giocato un ruolo cruciale nell'aspetto generale. I capelli neri, meticolosamente acconciati e strutturati ai lati del viso, formavano un disegno geometrico pulito che ricordava il flamenco tradizionale, dove le acconciature sono in genere molto rigorose. Questo approccio ai capelli contrasta nettamente con gli esperimenti più "stravaganti" a cui Lady Gaga ha abituato il suo pubblico.

Il trucco seguiva la stessa logica di intensità controllata. Il rossetto rosso acceso, scelto per richiamare l'abito, definiva la silhouette interagendo con il pizzo. Questa scelta deliberata rafforzava la dimensione teatrale dell'intero look.

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Un'apparizione legata al "Mayhem Requiem"

Questo outfit non è stato scelto a caso. Lady Gaga ha sfilato sul red carpet del The Grove per la première di "MAYHEM Requiem", la sua nuova performance dal vivo filmata in esclusiva per Apple Music. Trasmesso in streaming online, questo evento speciale ripropone brani del suo ultimo album in una messa in scena unica, concepita come una performance irripetibile.

Il look sfoggiato alla première è quindi coerente con la continuità visiva del progetto. La scenografia dell'abito, il ventaglio, il trucco audace: tutti questi elementi amplificano la visione artistica di "MAYHEM" e preparano il pubblico all'estetica della performance filmata.

Su Instagram l'accoglienza è stata molto contrastante.

È stato sui social media che l'apparizione di Lady Gaga ha scatenato il vero dibattito. Sotto i post che mostravano il suo look, i commenti si sono moltiplicati, rivelando due fazioni piuttosto nette.

Tra i suoi fan, molti commentatori online hanno elogiato la presenza scenica della cantante, con reazioni come "magnifica" o "che presenza!". Per loro, la combinazione flamenco-gotica rappresenta una dimostrazione di potenza estetica.

Altri, tuttavia, hanno criticato l'ispirazione, definendola "troppo ovvia". Un commento in particolare, "Sembra una goth", ha sintetizzato parte delle critiche, con alcuni utenti di internet che ritenevano che Lady Gaga si stesse allontanando dal suo stile abituale o giudicavano l'approccio "troppo forzato".

Al di là delle preferenze personali – perché ognuno ha diritto ai propri gusti – è importante ricordare che nessun aspetto, nessun corpo e nessun modo di vestire dovrebbero essere usati come pretesto per giudizi o attacchi. Le donne, come tutti gli altri, sono libere di vestirsi come desiderano, senza dover conformarsi alle aspettative o agli standard imposti dallo sguardo altrui.

Un look fedele allo stile della cantante.

Fin dall'inizio, Lady Gaga ha costruito la sua identità di fashionista su scelte audaci che sfidano deliberatamente le aspettative. La scelta di un'estetica flamenco-gotica per accompagnare l'uscita di "MAYHEM Requiem" è in definitiva coerente con questo approccio: una silhouette concepita come una dichiarazione, che privilegia l'impatto visivo rispetto alla ricerca del consenso.

Con il suo abito di pizzo rosso e nero e il ventaglio nero, Lady Gaga ha trasformato la première di "MAYHEM Requiem" in un vero e proprio momento di moda, a metà tra il flamenco e la fantasia gotica. Le reazioni contrastanti su Instagram confermano il posto unico della cantante nella cultura pop: quello di un'artista la cui ogni apparizione continua a suscitare dibattiti, ben oltre il semplice abbigliamento.