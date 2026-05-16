Con un reggiseno rosa con paillettes, Zara Larsson crea un look pop e fa sensazione

Fabienne Ba.
@zaralarsson / Instagram

La cantautrice svedese Zara Larsson continua ad affermare il suo stile pop con look sempre più audaci. Su Instagram ha condiviso una serie di foto in cui appare con un outfit sgargiante che ha subito suscitato reazioni tra i suoi fan.

Un look rosa e scintillante

Nota per le sue scelte di moda vivaci, Zara Larsson ha optato ancora una volta per un look audace e colorato. Nelle foto pubblicate sui suoi social media, la cantante di "Carry You Home" appare con un reggiseno rosa tempestato di paillettes sotto una giacca corta verde aperta. L'ensemble gioca sul contrasto tra colori brillanti e tessuti lucidi, un'estetica fortemente ispirata alla cultura pop degli anni 2000, rivisitata in chiave moderna. Le immagini hanno rapidamente generato numerose reazioni online, con molti utenti che hanno elogiato l'energia e la sicurezza di sé trasmesse dalla cantante.

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Un post condiviso da Zara Larsson (@zaralarsson)

Zara Larsson conferma il suo gusto per le silhouette pop

Nel corso degli anni, Zara Larsson si è affermata come artista con un'identità visiva molto distintiva. Le sue scelte di abbigliamento spesso riflettono il mondo musicale che crea, mescolando influenze pop, tocchi retrò e capi più audaci. Con quest'ultima apparizione, continua a percorrere questa direzione estetica colorata ed espressiva.

Il rosa scintillante del reggiseno a fascia contrasta volutamente con la giacca corta verde. Anche gli accessori contribuiscono a questo effetto visivo. Gli occhiali da sole oversize, i guanti e il trucco luminoso rafforzano l'aria chic e decisa dell'outfit.

Un post che ha generato molti commenti su Instagram

La serie di foto è stata pubblicata in un carosello su Instagram con una didascalia che alludeva al suo ultimo progetto musicale. Zara Larsson ha anche fatto riferimento al suo recente viaggio con gli amici, in un'atmosfera rilassata e festosa. Come spesso accade, i commenti sono arrivati rapidamente sotto il post. Diversi follower hanno sottolineato l'equilibrio tra elementi vintage e moderni del look, mentre altri hanno elogiato la sua capacità di mettere in mostra capi di grande impatto visivo. Presenza fissa sui social media, Zara Larsson usa spesso Instagram per condividere sia momenti legati alla sua musica che contenuti di moda più personali.

Un'estetica fedele al mondo della cantante.

Questo nuovo outfit è in linea con l'immagine che Zara Larsson ha coltivato negli ultimi anni. Predilige spesso silhouette dinamiche e colorate, ispirate alla cultura pop contemporanea. Lontana dai look minimalisti, si concentra su capi d'effetto che riflettono la sua presenza scenica e il suo mondo musicale. Attraverso questo tipo di post, Zara Larsson conferma il suo interesse per la moda come estensione della sua espressione creativa.

Con il suo reggiseno rosa scintillante e la giacca corta aperta, Zara Larsson ha ancora una volta attirato l'attenzione con un look pop audace e colorato. Unendo influenze retrò, accessori di tendenza e un'estetica luminosa, continua ad affermare il suo stile sui social media, rimanendo fedele all'universo visivo che accompagna la sua carriera musicale.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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