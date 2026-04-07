A 40 anni, questa modella americana sta facendo scalpore con una tuta arancione.

Julia P.
@chrissyteigen / Instagram

La modella americana Chrissy Teigen, moglie del cantante John Legend, continua a sfoggiare il suo stile con un outfit che non è passato inosservato. In un recente post condiviso su Instagram, appare con indosso una tuta arancione di Zimmermann, un capo moderno e strutturato allo stesso tempo.

Una tuta arancione dal design "audace".

Chrissy Teigen dimostra ancora una volta la sua capacità di abbracciare le tendenze mantenendo uno stile distintivo. Nelle foto pubblicate, posa in un ambiente intimo circondata dalla sua famiglia, offrendo uno sguardo spontaneo sulla sua vita quotidiana e mettendo in mostra un look curato nei minimi dettagli. Il capo scelto da Chrissy Teigen si distingue per il colore vibrante e il gioco di texture. La tuta senza spalline presenta un'apertura centrale. Questo tipo di taglio è in linea con una tendenza attuale in cui la sovrapposizione di strati e i tessuti fluidi giocano un ruolo significativo nelle collezioni.

Per completare il suo look, Chrissy Teigen ha optato per un paio di scarpe aperte in punta color avorio, creando un delicato contrasto con l'intensità dell'arancione. La sua acconciatura, un caschetto leggermente ondulato, rafforza l'equilibrio visivo della silhouette mantenendo al contempo una certa semplicità.

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Un post condiviso da chrissy teigen (@chrissyteigen)

Un capo iconico in linea con le tendenze attuali.

La tuta intera si è affermata nelle ultime stagioni come alternativa ai completi tradizionali. Facile da indossare e strutturata all'istante, permette di creare un look completo con un solo capo. Chrissy Teigen conferma il crescente interesse per l'abbigliamento che coniuga comfort ed espressione stilistica. Tagli grafici sapientemente realizzati contribuiscono a questa evoluzione, dove i dettagli diventano essenziali per costruire uno stile.

Con questa tuta arancione, Chrissy Teigen dimostra ancora una volta il suo senso dello stile attraverso una silhouette contemporanea e strutturata. Il capo illustra perfettamente l'attuale evoluzione della moda, dove i dettagli fanno la differenza.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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