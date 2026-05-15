Tiffany Haddish mette in mostra i suoi addominali con un look colorato

Fabienne Ba.
@tiffanyhaddish / Instagram

L'attrice, comica, sceneggiatrice e produttrice statunitense di origini eritree Tiffany Haddish ha fatto il suo debutto nell'edizione 2026 della rivista sportiva americana Sports Illustrated Swimsuit. Appare in una serie di foto in cui i suoi addominali sono ben in vista.

Una novità assoluta per Sports Illustrated Swimsuit.

Scattate in Baja California Sur (Stato del Messico) dal fotografo James Macari, le foto di Tiffany Haddish per Sports Illustrated Swimsuit 2026 la rendono una delle quattro star di copertina dell'edizione, insieme alla cantautrice, scrittrice, stilista e produttrice americana Hilary Duff, all'influencer americana Alix Earle e alla modella Nicole Williams English.

Una novità assoluta per Tiffany Haddish, che ha affrontato il servizio fotografico con la stessa energia di uno spettacolo di cabaret. Il pezzo forte era un completo a doppio strato di SAME: un costume arancione e l'altro dorato. La foto di copertina ritrae Tiffany Haddish inginocchiata sulla sabbia bianca, con le ginocchia a pochi centimetri dall'acqua cristallina. I suoi capelli castano scuro, acconciati in onde bagnate e che le arrivano fino alla vita, sostituiscono il caschetto corto che aveva sfoggiato nelle settimane precedenti.

Gli addominali che hanno catturato l'attenzione di tutti

In diverse immagini del servizio fotografico, Tiffany Haddish sfoggia un addome scolpito, frutto di un allenamento che condivide regolarmente sui social. In un secondo scatto, indossa un costume intero di Saint Laurent interamente ricoperto di paillettes nere, appoggiata a una palla da yoga gialla, con al collo una collana a dischi dorati di New York Vintage. Due look impeccabili.

Uno shooting non privo di imprevisti, e lei ci ha riso sopra.

Tiffany Haddish ha scherzato sui numerosi incidenti di guardaroba avvenuti durante il servizio fotografico: "C'erano degli abiti che indossavo e pensavo: 'Questo sarà inappropriato... Perché siamo nell'oceano. All'oceano piace spogliarti'". Ha poi aggiunto con il suo solito umorismo: "E sapete cos'altro tende a uscire allo scoperto? I miei capezzoli. Volevano proprio partecipare al servizio fotografico. Abbiamo fatto fatica a tenerli a posto". Il suo racconto ha generato tanto clamore quanto le immagini stesse.

Un look beauty che rompe con la sua immagine abituale.

Per questo servizio fotografico, Tiffany Haddish ha optato per un trucco più delicato del solito: un incarnato luminoso, un ombretto iridescente, labbra lucide color bacca e un blush color pesca. Una scelta beauty pensata per un look "pronto per le vacanze", ben lontana dallo stile teatrale e chic che spesso la contraddistingue sul red carpet.

Addominali scolpiti, un completo a doppio strato, umorismo: Tiffany Haddish ha fatto il suo debutto sulla rivista sportiva americana Sports Illustrated Swimsuit esattamente come previsto: essendo se stessa. Ed è proprio per questo che funziona.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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