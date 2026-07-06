Rosie Huntington-Whiteley si distingue sicuramente nei suoi outfit estivi.

La modella e attrice britannica Rosie Huntington-Whiteley ha condiviso un video in cui mostra alcuni dei suoi look estivi, suscitando numerose reazioni entusiaste.
Una serie di look di Paula Hermanny per ViX.
Rosie Huntington-Whiteley ha pubblicato su Instagram un video realizzato in collaborazione con il brand ViX Paula Hermanny. Nel video, appare con diversi completi a due pezzi del marchio. Ogni look mette in risalto la sua naturale eleganza e il suo senso dello stile, qualità che l'hanno resa una delle figure più seguite nel mondo della moda. Con questo nuovo video, Rosie Huntington-Whiteley celebra l'arrivo della bella stagione attraverso una serie di look estivi.
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Un post che sta infiammando i social media
Il video ha subito catturato l'attenzione degli utenti di internet. I commenti entusiasti lasciati sotto il suo post testimoniano l'entusiasmo che genera tra i suoi fan. Molti di loro hanno reagito nei commenti, sommergendola di complimenti. Questa compilation è stata anche ampiamente condivisa sui social media, confermando ulteriormente l'influenza della cantante britannica nella sua comunità.
Rosie Huntington-Whiteley ha nuovamente catturato l'attenzione con questa raccolta di outfit estivi condivisi su Instagram. Unendo eleganza e un'atmosfera solare, conferma il suo status di icona di stile e continua a conquistare i suoi follower con ogni apparizione.