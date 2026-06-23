La cantante Rita Ora ha fatto un'apparizione spettacolare indossando un abito di raso.

La cantante britannica Rita Ora, di origini kosovare, ha condiviso su Instagram una serie di foto scattate al Soho House, dove ha improvvisato un concerto acustico. Per l'occasione, indossava un elegante abito di raso color champagne, che ha subito conquistato i suoi follower. Un look d'effetto, fedele al suo stile.

Un abito di raso

Il fulcro di questo look era un abito senza maniche in una delicata tonalità di giallo, realizzato in un tessuto fluido e satinato. Lo scollo all'americana era caratterizzato da numerose pieghe e arricciature che creavano un bellissimo effetto materico. Una stola coordinata, drappeggiata su spalle e avambracci, completava l'ensemble con raffinata eleganza. Un outfit sofisticato e luminoso, perfettamente adatto all'atmosfera intima della location.

Accessori in oro e argento

Per completare questo abito, Rita Ora ha optato per un sofisticato mix di gioielli in oro e argento. Indossava una delicata collana con pendente in oro, orecchini d'argento, diversi bracciali d'oro e un orologio d'oro, oltre ad anelli d'argento. Questo gioco di materiali preziosi ha aggiunto un tocco di brillantezza in più, dimostrando che una selezione accurata di accessori può valorizzare un outfit.

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Un'apparizione legata a un concerto improvvisato

Questa serie di foto non è casuale. Rita Ora le ha condivise a margine di un concerto acustico improvvisato al Soho House, un ambiente intimo perfettamente adatto al momento musicale. Come prevedibile, il suo post ha scatenato un'ondata di reazioni entusiaste da parte dei suoi follower, molti dei quali hanno elogiato il suo look. È un'ulteriore prova dell'attenzione che ogni sua apparizione genera. Oltre a questo outfit, Rita Ora conferma il suo status di icona di stile.

Con questo abito di raso color champagne, Rita Ora fa un'apparizione elegante e radiosa. Unendo raffinatezza e sofisticatezza, dimostra ancora una volta di aver padroneggiato l'arte di catturare l'attenzione. Non sorprende che questo look farà la gioia dei suoi fan, sempre impazienti di ammirare le sue nuove creazioni.