Natalie Portman appare con un pancione in una foto inedita

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

L'attrice, produttrice e regista israelo-americana Natalie Portman ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni momenti dei festeggiamenti per il suo recente compleanno. Tra le foto, una in particolare ha catturato l'attenzione di tutti: un'immagine del suo pancione, in attesa dell'arrivo del suo terzo figlio.

Una settimana di festeggiamenti per il compleanno all'insegna della gratitudine.

Natalie Portman ha festeggiato il suo 45° compleanno il 9 giugno 2026. Pochi giorni dopo, ha pubblicato su Instagram un album fotografico che raccoglieva i momenti salienti di quella settimana speciale. Scorrendo le foto, i suoi follower hanno potuto ammirare immagini di pasti, opere d'arte, paesaggi e diversi momenti trascorsi in Italia, un Paese che sembra aver conquistato la star di Black Swan. Nella didascalia, Natalie Portman ha espresso la sua gratitudine, definendola "la migliore settimana di compleanno di sempre" e ringraziando i suoi cari e l'Italia per i festeggiamenti.

Una foto discreta mostra il suo ventre arrotondato

Tra le tante foto pubblicate, un'immagine in particolare ha catturato l'attenzione degli utenti di internet. Mostra Natalie Portman con indosso una felpa dei New York Knicks, suggerendo una gravidanza già in fase avanzata. Questa apparizione arriva pochi mesi dopo l'annuncio della sua terza gravidanza. L'attrice ha rivelato la notizia nell'aprile del 2016 e da allora ha condiviso alcuni rari scorci di questo nuovo capitolo della sua vita. Lontana dai red carpet e dalle apparizioni pubbliche, questa foto offre un momento più intimo, immerso in ricordi personali.

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Lietissime notizie annunciate in primavera

È stato sulle pagine di Harper's Bazaar che Natalie Portman ha annunciato ufficialmente la sua gravidanza. Ha condiviso la sua gioia per questa nuova avventura con il suo compagno, Tanguy Destable. "Tanguy ed io siamo entusiasti. Sono semplicemente molto grata. So che è un vero privilegio e un miracolo", ha dichiarato alla rivista. Già madre di due figli, Natalie Portman ha anche parlato della preziosità di questa gravidanza, che considera "probabilmente l'ultima".

Un post che ha commosso i suoi fan

Questa serie di foto ha subito scatenato numerose reazioni. Molti fan hanno inviato a Natalie Portman gli auguri di compleanno, mentre altri si sono rallegrati nel vederla raggiante durante la gravidanza. Abituata a proteggere la sua vita privata, ha offerto ai suoi follower un dolce scorcio, intriso di gratitudine e felicità.

Mentre condivideva alcuni ricordi del suo 45° compleanno, Natalie Portman ha anche mostrato un tenero scorcio della sua gravidanza. Attraverso questa foto inedita del suo pancione, l'attrice celebra un periodo che lei stessa definisce "un privilegio", circondata dai suoi cari e piena della gioia di accogliere presto il suo terzo figlio.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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