Malia Obama ha fatto un'apparizione di grande effetto indossando un elegante blazer grigio.

Fabienne Ba.
@obamawhitehouse / Instagram

La regista americana Malia Obama, figlia maggiore del 44° presidente degli Stati Uniti Barack Obama e di Michelle Robinson-Obama, ha recentemente fatto una rara apparizione pubblica a Chicago. Ha partecipato all'inaugurazione dell'Obama Presidential Center insieme alla sorella Sasha e ai genitori, Barack e Michelle Obama.

Un completo grigio chic e minimalista

L'evento ha segnato l'inaugurazione ufficiale dell'Obama Presidential Center, un momento significativo per la famiglia Obama. Per l'occasione, Malia Obama ha scelto un blazer grigio chiaro con una profonda scollatura a V, abbinato a una minigonna grigio scuro. Ha completato il look con décolleté a punta dello stesso colore, creando un ensemble monocromatico particolarmente elegante.

Sul fronte beauty, Malia Obama ha lasciato che le sue lunghe trecce color rame incorniciassero il viso, con la riga in mezzo. Un look moderno e rilassato, fedele al suo stile inconfondibile. Sua sorella Sasha, invece, ha optato per un abito bianco a spalle scoperte, stretto in vita da una cintura, e accessoriato con grandi orecchini.

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Una carriera dietro la macchina da presa che continua

Da diversi anni, Malia Obama si dedica alla regia. Nel gennaio 2024 ha presentato "The Heart" al Sundance Film Festival. Il cortometraggio racconta la storia di un uomo alle prese con la perdita della madre ed esplora temi come la perdita di oggetti, la solitudine, il perdono e il rimpianto. Il film è stato successivamente proiettato al Festival del Cinema Americano di Deauville, dove ha ricevuto il primo Young Spirit Award nella storia del festival. Attraverso i suoi progetti, la figlia maggiore di Barack e Michelle Obama sta gradualmente costruendo il proprio percorso artistico, lontano dai riflettori che hanno accompagnato la sua infanzia alla Casa Bianca.

Raramente vista in eventi pubblici, Malia Obama ha fatto un'ottima impressione all'inaugurazione dell'Obama Presidential Center. Con il suo sofisticato completo grigio e la sua presenza discreta, ha confermato la sua predilezione per le silhouette eleganti, pur continuando la sua carriera nel mondo del cinema, lontana dalla frenesia dei media.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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