Emily Ratajkowski ha fatto scalpore con un abito rosso in rete

La modella, attrice e scrittrice americana Emily Ratajkowski ha nuovamente attirato l'attenzione su Instagram. Ha condiviso diverse immagini e video in cui appare con indosso un abito rosso a rete.

Emily Ratajkowski ha optato per uno spettacolare abito rosso

Emily Ratajkowski ha recentemente condiviso su Instagram una serie di foto in cui indossa un lungo abito in rete rosso acceso con maniche lunghe e schiena scoperta. La silhouette rispecchia perfettamente il suo stile inconfondibile. Per completare il look, ha lasciato i suoi capelli castani sciolti e ha optato per un trucco luminoso, accentuato da un rossetto rosa nude.

Un piccolo spavento ripreso in video

Uno dei video pubblicati mostra un momento inaspettato. Mentre posava davanti a un paesaggio soleggiato, Emily Ratajkowski ha quasi perso l'equilibrio. Fortunatamente, è riuscita a riprendersi rapidamente aggrappandosi a una ringhiera. Questo piccolo incidente non ha impedito agli utenti di internet di concentrarsi sul suo look, che ha attirato molta attenzione.

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Gli utenti di Internet sono affascinati

Il post è stato subito inondato di commenti entusiasti. Molti fan hanno elogiato la bellezza di Emily Ratajkowski e l'eleganza del suo outfit. A poche ore dalla pubblicazione, la carrellata di foto aveva già raggiunto quasi 300.000 like. Molto attiva sui social media, Emily Ratajkowski condivide regolarmente i suoi look e i momenti della sua vita quotidiana, per la gioia dei suoi follower.

Con il suo look chic ed elegante, Emily Ratajkowski ha fatto di nuovo scalpore su Instagram. Il suo abito rosso in rete ha conquistato i fan, che si sono affrettati a esprimere la loro ammirazione nei commenti.