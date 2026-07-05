A 51 anni, Eva Longoria fa girare la testa con un abito scintillante.

L'attrice, regista e produttrice americana Eva Longoria ha fatto scalpore sfoggiando uno dei suoi abiti più belli: un scintillante vestito dorato di Carolina Herrera, che aveva già indossato all'inizio di quest'anno al Festival di Cannes. Un "piccolo momento dorato", secondo le sue parole.

Un abito dorato

Per l'occasione, Eva Longoria ha optato per un abito senza spalline a colonna interamente ricoperto di delicate decorazioni dorate e perle, creando un effetto "metallo liquido" dalla testa ai piedi. La scollatura a V aggiungeva un tocco di audacia a questa silhouette altrimenti elegante. Un capo spettacolare che ha regalato a questa modella già acclamata un altro momento di gloria.

Un'eleganza da "vecchia Hollywood".

Fedele al suo stile, Eva Longoria ha impreziosito questo abito con un look decisamente ispirato alla "vecchia Hollywood". Nota per il suo gusto per le silhouette senza tempo, ha dimostrato ancora una volta di essere una maestra nell'arte del red carpet. Alcuni abiti, come questo, sono semplicemente troppo belli per essere indossati una sola volta, e Eva Longoria lo sa perfettamente.

Accessori scelti con cura

Per completare il suo outfit, l'attrice ha optato per delicati sandali metallizzati con cinturini, che si abbinavano perfettamente alla lucentezza dorata dell'abito. Ha aggiunto orecchini pendenti di diamanti e, in alcune foto, grandi occhiali da sole per un tocco di stile chic e rilassato. Quanto al suo beauty look, i capelli castani acconciati in morbide onde, gli zigomi baciati dal sole e le labbra nude opache hanno completato questo armonioso insieme.

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Un "momento d'oro" acclamato dai tifosi

Condividendo queste immagini su Instagram, Eva Longoria ha semplicemente scritto: "Un tuffo nel passato, in questo piccolo momento d'oro". Una didascalia semplice, ma sufficiente a scatenare una valanga di complimenti. Nei commenti, gli utenti hanno elogiato l'eleganza senza tempo di questo look, confermando lo status di Eva Longoria come una delle icone di stile più influenti del momento. Nota per il suo ruolo in "Desperate Housewives" e attualmente protagonista di "Only Murders in the Building", Eva Longoria dimostra che la sua influenza si estende ben oltre il piccolo schermo.

Con questo abito dorato scintillante, Eva Longoria ha fatto un'apparizione abbagliante ma al tempo stesso impeccabile. Come prevedibile, ciò ha deliziato i suoi fan, sempre colpiti dalle sue scelte di moda.