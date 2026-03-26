Zendaya sorprende con un trucco intenso e un abito molto teatrale.

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

L'attrice americana Zendaya ha catturato l'attenzione di tutti alla première parigina del film "The Drama". Sfilando sul red carpet al fianco dell'attore Robert Pattinson, ha sfoggiato un look d'effetto, combinando un trucco audace con una silhouette altrettanto audace. Questa scelta estetica, perfettamente in linea con il tema del film, conferma il suo status di icona di stile, seguita con attenzione dagli osservatori della scena culturale internazionale.

Un'apparizione di grande effetto sul tappeto rosso parigino.

Tenutasi a Parigi, la première del film "The Drama" ha attirato una grande folla di fan desiderosi di intravedere i due attori. L'atmosfera si è subito animata, con il pubblico che brandiva telefoni e macchine fotografiche per immortalare la loro apparizione. Presenza fissa sul red carpet, Zendaya si è distinta con un abito bianco teatrale, concepito come un'interpretazione contemporanea del tema del matrimonio, centrale nella trama del film.

L'abito indossato dall'attrice era firmato da un marchio di lusso e disegnato dal direttore artistico Nicolas Ghesquière, figura di spicco della moda contemporanea. Questo abito strutturato, ispirato all'estetica nuziale, faceva parte di un approccio artistico coerente con la promozione del film "The Drama". Il suo trucco intenso, caratterizzato da occhi fortemente definiti e un incarnato impeccabile, completava una presentazione visiva particolarmente elaborata.

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"Il Dramma", una storia che mescola romanticismo e tensione psicologica.

In "The Drama", diretto da Kristoffer Borgli, Zendaya e Robert Pattinson interpretano una coppia in procinto di sposarsi, la cui relazione viene sconvolta dalla rivelazione di un segreto pochi giorni prima della cerimonia. Il film esplora le tensioni emotive legate all'impegno e descrive complesse dinamiche di coppia, mescolando romanticismo e suspense psicologica.

Grazie alle sue scelte stilistiche e alla sua capacità di interpretare ruoli diversi, Zendaya conferma la sua influenza sia nell'industria cinematografica che nel mondo della moda. Questa apparizione parigina illustra la crescente attenzione alla coerenza visiva tra promozione e narrazione, una strategia ormai comune nelle produzioni internazionali.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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