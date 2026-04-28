La principessa Kate Middleton ricrea un look iconico della principessa Diana, 31 anni dopo.

Naila T.
@princeandprincessofwales / Instagram

Trentuno anni separano i due abiti, eppure la somiglianza è sorprendente. Il 25 aprile 2026, Kate Middleton ha partecipato alle commemorazioni dell'Anzac Day indossando un completo che ricordava un look sfoggiato da Lady Diana nel luglio del 1995.

Anzac Day, una cerimonia ricca di significato

Kate Middleton ha rappresentato la famiglia reale britannica alle commemorazioni dell'Anzac Day, sia al Cenotafio che all'Abbazia di Westminster. Ogni anno, questa giornata è dedicata al ricordo dei soldati australiani e neozelandesi caduti in combattimento e all'onore di coloro che hanno prestato servizio – entrambi i paesi sono membri del Commonwealth.

Un cappotto-abito Givenchy quasi identico a quello di Diana

Per l'occasione, Kate ha indossato un abito-cappotto su misura di Sarah Burton per Givenchy, blu navy, con ampi revers bianchi, scollo incrociato e spalle strutturate. Il parallelismo con Diana è stato immediato: nel luglio del 1995, durante una visita in Germania per presentare nuove bandiere al reggimento dei Light Dragoon Guards, Diana indossava un tailleur gonna blu navy di Catherine Walker.

Questo abito aveva revers bianchi quasi identici, una cintura bianca e un cappello a tesa larga. Kate ha completato il suo ensemble con un cappello coordinato di Jane Taylor, décolleté blu navy di Gianvito Rossi e una borsa di DeMellier London, con una spilla a forma di papavero rosso appuntata sul cappotto.

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I gioielli di Diana per rafforzare il messaggio

Il legame con Diana non si è limitato all'abbigliamento. Kate ha indossato gli orecchini pendenti di zaffiri e diamanti della principessa, che, secondo i tabloid, furono donati a Diana in occasione del suo matrimonio con il principe Carlo nel 1981. Questi stessi orecchini accompagnarono Diana in numerose occasioni, tra cui la sua unica partecipazione al Met Gala nel 1996 e la copertina di British Vogue nel 1994. Kate ha inoltre indossato un ciondolo di tanzanite e diamanti di G. Collins & Sons, a quanto pare un regalo del principe William nel 2015.

"I gioielli come linguaggio dell'occasione"

Queste scelte non sono passate inosservate agli esperti. Nilesh Rakholia, fondatore della casa di moda Abelini, ha dichiarato a InStyle: "In un'occasione come l'Anzac Day, i gioielli cessano di essere decorativi e diventano comunicativi. Si tratta di significato, continuità e rispetto per il momento". Ha aggiunto che Kate "ha sempre usato i gioielli per creare un senso di connessione", ma che "non si tratta mai di una replica. I pezzi associati a Diana vengono ricontestualizzati, indossati in un modo che riflette il suo ruolo, il suo momento".

Un omaggio che si inserisce in un continuum

Non è la prima volta che Kate Middleton evoca visivamente la memoria di Diana in occasione di cerimonie commemorative o eventi importanti. Tuttavia, la precisa rievocazione stilistica del 25 aprile conferisce all'evento una dimensione particolarmente potente. Non un'imitazione, ma una trasmissione.

Un abito-cappotto blu navy e orecchini di zaffiro: Kate Middleton non ha avuto bisogno di parole per trasmettere il suo messaggio durante le commemorazioni dell'Anzac Day. Trentun anni dopo Diana, il messaggio risuona ancora forte e inalterato, di generazione in generazione.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
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