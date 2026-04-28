La principessa Kate Middleton ricrea un look iconico della principessa Diana, 31 anni dopo.

Trentuno anni separano i due abiti, eppure la somiglianza è sorprendente. Il 25 aprile 2026, Kate Middleton ha partecipato alle commemorazioni dell'Anzac Day indossando un completo che ricordava un look sfoggiato da Lady Diana nel luglio del 1995.

Anzac Day, una cerimonia ricca di significato

Kate Middleton ha rappresentato la famiglia reale britannica alle commemorazioni dell'Anzac Day, sia al Cenotafio che all'Abbazia di Westminster. Ogni anno, questa giornata è dedicata al ricordo dei soldati australiani e neozelandesi caduti in combattimento e all'onore di coloro che hanno prestato servizio – entrambi i paesi sono membri del Commonwealth.

Un cappotto-abito Givenchy quasi identico a quello di Diana

Per l'occasione, Kate ha indossato un abito-cappotto su misura di Sarah Burton per Givenchy, blu navy, con ampi revers bianchi, scollo incrociato e spalle strutturate. Il parallelismo con Diana è stato immediato: nel luglio del 1995, durante una visita in Germania per presentare nuove bandiere al reggimento dei Light Dragoon Guards, Diana indossava un tailleur gonna blu navy di Catherine Walker.

Questo abito aveva revers bianchi quasi identici, una cintura bianca e un cappello a tesa larga. Kate ha completato il suo ensemble con un cappello coordinato di Jane Taylor, décolleté blu navy di Gianvito Rossi e una borsa di DeMellier London, con una spilla a forma di papavero rosso appuntata sul cappotto.

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