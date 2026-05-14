Hailey Bieber fa scalpore con un costume da bagno leopardato con ritagli.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha dato il via all'estate 2026 da un'isola soleggiata, sfoggiando un outfit leopardato d'archivio che ha subito fatto il giro delle bacheche di ispirazione per le vacanze dei suoi fan.

Un pezzo proveniente dagli archivi di Roberto Cavalli risalente al 2003.

Hailey Bieber ha condiviso su Instagram una serie di foto della sua vacanza su un'isola tropicale. Il capo più appariscente è un costume intero leopardato della collezione Primavera/Estate 2003 di Roberto Cavalli. Questo capo vintage presenta un audace intaglio che lascia scoperto l'ombelico, rifinito con un'allacciatura incrociata.

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I fan sono stati conquistati in poche ore

I commenti sono arrivati immediatamente. "Sono così felice di vivere nello stesso periodo di Hailey Bieber", ha scritto un fan. "Sbalordito", ha riassunto un altro. Il capo leopardato ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme di moda e delle moodboard, riportando alla ribalta gli archivi di Cavalli con la stessa forza di qualsiasi collezione recente.

La stampa leopardata come simbolo stagionale

Negli ultimi anni Hailey Bieber si è affermata come una delle figure più audaci nel mondo del beachwear, sfoggiando costumi vaporosi, stampe che richiamano letteralmente le conchiglie e creazioni Pucci personalizzate, tra le altre scelte d'avanguardia. Questo costume intero leopardato si inserisce in una tendenza più ampia per l'estate 2026: il ritorno della stampa leopardata e del costume intero come capo d'abbigliamento da spiaggia irrinunciabile della stagione.

Dagli archivi di Roberto Cavalli del 2003 a un'isola tropicale: a Hailey Bieber non è servito molto per rilanciare una tendenza. La stampa leopardata è tornata, il monokini con cut-out è un must-have e le moodboard per le vacanze del 2026 hanno già la loro immagine di riferimento.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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