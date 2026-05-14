Con indosso un abito, Venus Williams ha fatto sensazione mettendo in mostra le sue braccia scolpite.

La tennista americana Venus Williams si è presentata al Kia Forum di Los Angeles per "prendere in giro" (scherzare/prendere in giro) il comico, attore, sceneggiatore e produttore americano Kevin Hart, riuscendo nel duplice intento di far ridere il pubblico e di sfoggiare uno degli sguardi più memorabili della serata.

Un vestito rosa in stile Barbie

Per questa sera, Venus Williams ha scelto un lungo abito rosa acceso con una finitura brevettata: un tessuto lucido che creava un effetto "liquido" a ogni movimento, accentuato da un drappeggio attorcigliato in vita. Il taglio, con la sua scollatura arrotondata e la gonna svasata che arrivava sotto il ginocchio, conferiva un tocco retrò e nostalgico, bilanciato dalla lucentezza ultra-contemporanea del tessuto. Décolleté metallizzate a punta e un tocco di gioielli minimalisti – una delicata collana e un bracciale – completavano il look.

Un taglio bob che completa la "trasformazione"

Per l'occasione, Venus Williams ha sfoggiato anche una nuova acconciatura: un caschetto corto e sbarazzino, all'altezza delle spalle, con una frangia piena che le ricadeva sugli occhi. Un cambiamento rispetto alle sue lunghezze abituali, che conferiva al look una dimensione ancora più decisa: moderna, precisa e perfettamente in sintonia con l'energia della serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Venus Williams (@venuswilliams)

Braccia scolpite che stanno facendo scalpore

Ciò che ha attirato l'attenzione sui social media tanto quanto l'abito stesso è stato il modo in cui Venus Williams lo ha indossato. Il taglio senza maniche lasciava le sue braccia completamente scoperte, braccia scolpite da anni di allenamento intenso. Questo serve a ricordare che una donna può essere muscolosa e che la forza fisica è parte integrante del corpo femminile, senza bisogno di essere messa in discussione o considerata un'anomalia. La campionessa incarna meglio di chiunque altro l'idea che forza ed eleganza non solo possano coesistere, ma anche esaltarsi a vicenda.

Una settimana di moda in due atti

Questo look è arrivato pochi giorni dopo il Met Gala del 2026, di cui Venus Williams è stata co-presidente. Per l'occasione, ha indossato un abito in rete di cristalli Swarovski ispirato a un autoritratto dell'artista Robert Pruitt: un'opera significativa, un connubio tra arte e omaggio alla famiglia. Due eventi, due look radicalmente diversi, ma la stessa donna, ugualmente carismatica in entrambi.

Dal Met Gala al Kevin Hart Roast in una sola settimana, Venus Williams ha dimostrato di destreggiarsi tra arte e comicità con la stessa facilità con cui si muove tra un set e l'altro sul campo da tennis. E che l'abito rosa cipria, indossato mettendo in risalto le sue braccia scolpite e il nuovo caschetto, valeva più di qualsiasi titolo.