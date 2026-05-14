"Un angelo": Bella Hadid fa girare la testa con un abito di raso

La modella americana Bella Hadid ha condiviso su Instagram una serie di foto che hanno subito infiammato il web. Appare in un abito corto di raso e pizzo, con i suoi ricci capelli biondi che le incorniciano il viso. Il suo look è stato elogiato da migliaia di fan che si sono affrettati a commentare: "un angelo", "adoro i capelli biondi".

Un look bohémien

L'abito indossato da Bella Hadid non è una scelta ordinaria: si tratta di un vestito realizzato su misura. Il modello presenta una profonda scollatura a V impreziosita da un delicato fiocco, maniche ampie e svasate e molteplici strati di pizzo bianco. Il tessuto in raso, in una tonalità écru, gli conferisce un'aria decisamente vintage, quasi anni '70. Un look che incarna perfettamente la tendenza "boho rinascimentale".

Riccioli biondi che fanno sensazione

Oltre all'abito, è stata la chioma di Bella Hadid a catturare davvero l'attenzione. La modella, solitamente mora, ha optato per un biondo miele acconciato in morbidi ricci con riga centrale. Il suo trucco leggero ha accentuato i suoi occhi grigi con un tocco di eyeliner nero e un rossetto nude. Questa trasformazione di look non è certo passata inosservata: i commenti si sono moltiplicati sotto la galleria, molti dei quali elogiavano questa "nuova direzione estetica".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid)

Un'apparizione dopo la notevole assenza dal Met Gala

Questo post arriva pochi giorni dopo il Met Gala 2026, a cui Bella Hadid non ha partecipato. La modella è tra le celebrità che hanno scelto di non prendere parte all'evento di quest'anno, insieme all'attrice e produttrice americana Zendaya e all'attrice americana Meryl Streep. Con questo carosello baciato dal sole, filmato in un'ambientazione soleggiata a metà tra un cottage e uno spazio esterno fiorito, Bella Hadid fa un delicato ritorno sui social media e conferma il suo status di icona della moda bohémien contemporanea.

Tra abito di raso, luminosi ricci biondi e un'atmosfera estiva, Bella Hadid dimostra ancora una volta di saper dettare tendenza. I suoi fan sono certamente d'accordo: i commenti unanimi – "un angelo", "adoro i capelli biondi" – confermano l'impatto di un look che incarna alla perfezione l'estetica bohémien del momento.