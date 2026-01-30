Search here...

A 59 anni, Halle Berry fa colpo con un look in velluto

Fabienne Ba.
@halleberry/Instagram

Halle Berry ha recentemente illuminato la première londinese del film "Crime 101". L'attrice, produttrice e modella americana è apparsa in un abito nero che combinava velluto e dettagli metallici, mettendo in risalto una silhouette elegante e composta.

Un ensemble semplice e luminoso per il primo

Il 28 gennaio 2026, l'Odeon Luxe Leicester Square di Londra ha ospitato la première del film "Crime 101", con l'attore australiano Chris Hemsworth, l'attore e produttore americano Mark Ruffalo e Halle Berry. Berry si è distinta in particolare all'evento con un outfit che combinava texture e riflessi scintillanti.

Indossava un body nero a maniche lunghe con scollatura strutturata, abbinato a una lunga gonna nera impreziosita da decorazioni scintillanti di The New Arrivals. Il mix di tessuti, in particolare il velluto del top e gli effetti metallici della gonna, aggiungevano profondità all'insieme. Fotografata da sola o insieme alle sue co-star, Halle Berry ha ricevuto notevole attenzione mediatica. Diversi osservatori hanno sottolineato la coerenza complessiva del suo stile, che unisce comfort visivo a un tocco moderno.

Acconciatura e trucco in uno stile coerente

Halle Berry ha optato per un'acconciatura morbida e ondulata, un perfetto mix tra naturale e curato. Il trucco è rimasto neutro, mettendo in risalto delicatamente l'incarnato e gli occhi. Scarpe nere con tacco e una manicure coordinata hanno completato il look.

Alla première del film, Halle Berry ha presentato un look sofisticato, basato su linee semplici e materiali a contrasto. Un abito nero meticolosamente realizzato, che combina velluto, glitter e accessori sobri, incarna uno stile contemporaneo e raffinato.

Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
