"Non le dona": Margot Robbie criticata per il suo outfit in pelle rossa

Sempre al centro dell'attenzione sul red carpet, Margot Robbie ha nuovamente suscitato polemiche con la sua ultima apparizione pubblica. Invitata a Los Angeles per la conferenza stampa mondiale del film "Cime Tempestose", l'attrice australiana ha optato per un abito in pelle rossa di Dilara Fındıkoğlu. Una scelta di stile che ha diviso fan e utenti del web.

Il look che sta suscitando polemiche

Margot Robbie ha recentemente sorpreso tutti con un completo in pelle rossa effetto pitone, composto da un corsetto scultoreo e una minigonna coordinata. Il capo, della collezione Autunno/Inverno 2025 della stilista anglo-turca Dilara Fındıkoğlu, fonde l'estetica gotica con la couture sperimentale. Tuttavia, il risultato non ha convinto tutti. Le reazioni sui social media si sono rapidamente moltiplicate. Mentre alcuni utenti lo hanno descritto come "poesia visiva", altri hanno deriso l'abito, definendolo scomodo: "Non le dona", si legge in un commento.

Un abito simbolico

Dietro questo look provocatorio, tuttavia, si cela una vera e propria intenzione artistica. In collaborazione con il suo stilista Andrew Mukamal, Margot Robbie ha scelto questo abito per richiamare i temi della passione e della tentazione presenti in "Cime Tempestose" di Emily Brontë, in cui interpreta Catherine Earnshaw. La stampa a serpente, in particolare, simboleggia l'attrazione e il pericolo che legano Catherine a Heathcliff, interpretato da Jacob Elordi.

Questo approccio narrativo all'abbigliamento conferma il desiderio dell'attrice Margot Robbie di trasformare la moda in un'estensione della sua recitazione, un processo che aveva già iniziato durante il tour promozionale di Barbie nel 2023.

Insomma, se l'outfit in pelle rossa di Margot Robbie ha diviso il pubblico, dimostra ancora una volta la sua propensione al rischio e all'interpretazione simbolica. Tra ammirazione e critiche, l'attrice dimostra di rimanere una figura imprescindibile, capace di generare entusiasmo ben oltre le sue interpretazioni cinematografiche.