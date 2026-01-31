Search here...

"Non le dona": Margot Robbie criticata per il suo outfit in pelle rossa

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street » (The wolf of wall street)

Sempre al centro dell'attenzione sul red carpet, Margot Robbie ha nuovamente suscitato polemiche con la sua ultima apparizione pubblica. Invitata a Los Angeles per la conferenza stampa mondiale del film "Cime Tempestose", l'attrice australiana ha optato per un abito in pelle rossa di Dilara Fındıkoğlu. Una scelta di stile che ha diviso fan e utenti del web.

Il look che sta suscitando polemiche

Margot Robbie ha recentemente sorpreso tutti con un completo in pelle rossa effetto pitone, composto da un corsetto scultoreo e una minigonna coordinata. Il capo, della collezione Autunno/Inverno 2025 della stilista anglo-turca Dilara Fındıkoğlu, fonde l'estetica gotica con la couture sperimentale. Tuttavia, il risultato non ha convinto tutti. Le reazioni sui social media si sono rapidamente moltiplicate. Mentre alcuni utenti lo hanno descritto come "poesia visiva", altri hanno deriso l'abito, definendolo scomodo: "Non le dona", si legge in un commento.

Un abito simbolico

Dietro questo look provocatorio, tuttavia, si cela una vera e propria intenzione artistica. In collaborazione con il suo stilista Andrew Mukamal, Margot Robbie ha scelto questo abito per richiamare i temi della passione e della tentazione presenti in "Cime Tempestose" di Emily Brontë, in cui interpreta Catherine Earnshaw. La stampa a serpente, in particolare, simboleggia l'attrazione e il pericolo che legano Catherine a Heathcliff, interpretato da Jacob Elordi.

Questo approccio narrativo all'abbigliamento conferma il desiderio dell'attrice Margot Robbie di trasformare la moda in un'estensione della sua recitazione, un processo che aveva già iniziato durante il tour promozionale di Barbie nel 2023.

Insomma, se l'outfit in pelle rossa di Margot Robbie ha diviso il pubblico, dimostra ancora una volta la sua propensione al rischio e all'interpretazione simbolica. Tra ammirazione e critiche, l'attrice dimostra di rimanere una figura imprescindibile, capace di generare entusiasmo ben oltre le sue interpretazioni cinematografiche.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
A 59 anni, Halle Berry fa colpo con un look in velluto
Article suivant
"Carisma incredibile": Nicole Kidman fa un'apparizione sorprendente in un abito arancione

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 49 anni, questa ex presentatrice televisiva rompe un tabù sull'età delle donne

Sempre radiosa, schietta e spontanea, Alessandra Sublet non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava. Avvicinandosi...

"Carisma incredibile": Nicole Kidman fa un'apparizione sorprendente in un abito arancione

L'attrice, produttrice e regista australiana-americana Nicole Kidman ha fatto di recente una grande apparizione a Parigi in occasione...

A 59 anni, Halle Berry fa colpo con un look in velluto

Halle Berry ha recentemente illuminato la première londinese del film "Crime 101". L'attrice, produttrice e modella americana è...

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, illumina la passerella con un abito dorato alla Fashion Week

Sfavillante e sicura del suo stile, la modella e attrice franco-italiana Deva Cassel, figlia dell'attrice e modella italiana...

Sospettato di essersi sottoposto a chirurgia estetica, questo modello risponde con fermezza

Amelia Gray, modella e figlia dell'attrice americana Lisa Rinna, è stata recentemente accusata su Instagram da un chirurgo...

Dakota Johnson si fa notare alla Paris Fashion Week con un look "pantless"

L'attrice, produttrice e modella americana Dakota Johnson ha reinventato il massimalismo bohémien degli anni '70, indossando un look...

© 2025 The Body Optimist