"Rasati": Selena Gomez vittima di body shaming dopo la sua ultima apparizione

Selena Gomez ha recentemente dovuto affrontare una serie di critiche per una "ombra di peli" sopra il labbro in una storia di Instagram, scatenando un'ondata di commenti crudeli. Con autoironia, la cantautrice americana ha risposto normalizzando i peli sul corpo femminile, rivolgendosi agli internauti che ignoravano la realtà del corpo femminile.

Una storia che scatena il caos

In un video condiviso da Entertainment Tonight, un follower attacca senza mezzi termini Selena Gomez per i suoi presunti "baffi". Visibilmente divertita, la cantante e attrice non si scompone e risponde con franchezza: "Capisco, ho il melasma e un brufolo. È il sole, la protezione solare è d'obbligo, ma non sono i baffi". Il suo tono spensierato e il suo umorismo sdrammatizzano immediatamente la presa in giro, evidenziando al contempo problemi della pelle molto comuni, come il melasma, che colpisce molte persone e può manifestarsi con l'esposizione al sole.

La schiettezza di Selena trasforma una critica superficiale in una vera e propria lezione sull'accettazione di sé e sulla normalità del tono della pelle. Invece di nascondersi o giustificarsi, ci ricorda l'importanza di demistificare gli standard di bellezza irrealistici. Questa reazione, intrisa di umorismo e sincerità, evidenzia anche la sua capacità di trasformare una situazione potenzialmente negativa in un momento di educazione e responsabilizzazione.

Body shaming: i peli del corpo femminile sono un tabù

"Rasatelo!": queste ingiunzioni tradiscono una norma tossica in cui qualsiasi pelo corporeo femminile è percepito come scandaloso o inaccettabile. Nel suo documentario "Free and Hairy!", la fumettista Vicdoux denuncia il costo considerevole – in termini di tempo, denaro e dolore – della depilazione imposta alle donne e sottolinea il peso delle pressioni sociali sulla loro vita quotidiana.

Da parte sua, l'esperta Jade Debeugny, in "Female Body Hair on Screen", sostiene la normalizzazione dei peli corporei femminili, evidenziando come il cinema e i media possano contribuire a decostruire questi standard irrealistici e promuovere una visione più naturale e libera del corpo femminile. Insieme, il loro lavoro ci invita a mettere in discussione la pressione sociale che circonda i peli corporei femminili e a immaginare una cultura che accetti la diversità corporea senza giudizi o costrizioni.

Una risposta femminista e liberatrice

Selena Gomez chiede di rompere con le regole implicite: peli sul corpo, melasma e brufoli sono normali, non "disgustosi". Il suo messaggio è rivolto in particolare alle giovani donne, spesso sotto pressione sociale e mediatica, che esortano a "smettere di farsi del male per compiacere gli altri". Mostrando con orgoglio il suo corpo e il suo aspetto senza filtri, sfida e accelera la decostruzione degli standard di bellezza "lisci" e "perfetti" imposti dai social media.

Oltre all'accettazione del corpo, incoraggia un approccio di autenticità e autocompassione, ricordandoci che vulnerabilità e variazioni cutanee non sono debolezze, ma forme di libertà e forza. Il suo approccio va oltre un semplice messaggio estetico: è un invito a ripensare il nostro rapporto con il corpo, la fiducia in noi stesse e le pressioni normative che la società esercita sulle giovani donne.

Questo spiacevole incidente serve a ricordare che il corpo delle donne è ancora troppo spesso soggetto ad aspettative irrealistiche e colpevolizzanti. Reagendo con umorismo e autenticità, Selena Gomez trasforma una critica in una forte presa di posizione contro il body shaming. Il suo atteggiamento incoraggia il pubblico, e in particolare le giovani donne, ad accettare il proprio corpo e a resistere agli standard di bellezza imposti dai social media e dalla società.