"Più di 50.000 euro?": Il costo degli interventi di chirurgia estetica di questa influencer sconvolge gli utenti di internet

Un video pubblicato dall'influencer @vulporiaa ha scatenato numerose reazioni dopo che la ragazza ha parlato del costo dei suoi interventi di chirurgia estetica. Molti utenti di internet hanno commentato la cifra menzionata, che superava i 50.000 euro.

Un video che sta generando numerose reazioni

In un post con la partecipazione della star dei reality show Patrick Fuhrer, l'influencer @vulporiaa invita gli utenti di internet a indovinare il costo totale dei suoi interventi di chirurgia estetica. Il video, con la didascalia "Vi lascio indovinare", ha rapidamente generato numerosi commenti. Alcuni utenti hanno offerto stime superiori a 50.000 euro, a dimostrazione della curiosità che circonda il costo delle procedure estetiche.

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Una tendenza amplificata dai social media

Sempre più creatori di contenuti scelgono di parlare pubblicamente delle proprie esperienze con la chirurgia estetica. Secondo l'American Society of Plastic Surgeons , la domanda di determinate procedure estetiche è aumentata negli ultimi anni, soprattutto sotto l'influenza dei social media.

Le piattaforme dei social media contribuiscono effettivamente a rendere visibili esperienze personali che in precedenza venivano condivise meno pubblicamente. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, l'esposizione a contenuti relativi all'aspetto fisico può influenzare la percezione dell'immagine corporea.

Il video pubblicato dall'influencer @vulporiaa illustra in definitiva come i social media contribuiscano alla banalizzazione e alla messa in scena della chirurgia estetica, alimentando al contempo la curiosità – e persino la fascinazione – degli utenti di internet nei confronti di queste trasformazioni, a volte costose. Al di là dell'aspetto finanziario, è soprattutto la visibilità di queste pratiche e la loro graduale normalizzazione nei contenuti online a sollevare interrogativi, evidenziando l'interazione tra libertà individuale, influenza delle tendenze digitali e standard di bellezza in continua evoluzione.