Single a 56 anni, Jennifer Lopez afferma di non essere mai stata così felice.

L'attrice, cantante, produttrice e imprenditrice americana Jennifer Lopez ha parlato della sua vita da single durante la sua apparizione al " Jimmy Kimmel Live! ". Ha dichiarato di aver abbracciato appieno questa nuova fase della sua vita, affrontandola con serenità e una sana dose di autoironia.

Un celibato pienamente affermato

Quando il conduttore Jimmy Kimmel le ha chiesto del suo stato sentimentale, Jennifer Lopez ha confermato di essere single, quasi rammaricandosi di non aver abbracciato prima questo stile di vita. "Ho sbagliato tutto", ha detto ridendo. Ha descritto questo periodo come "fantastico", spiegando di non voler fare nulla che potesse turbare il suo attuale benessere. Poi, quando Jimmy Kimmel le ha chiesto se fosse single, Jennifer Lopez non ha esitato: "Sì! Avrei dovuto farlo prima!" e ha continuato con autoironia: "Stavo sbagliando tutto. Stavo sbagliando tutto, credetemi."

Niente reality show in vista.

Quando il conduttore Jimmy Kimmel le ha proposto di diventare la prossima protagonista del dating show "The Bachelorette", Jennifer Lopez ha rifiutato categoricamente. Ha dichiarato di sentirsi a suo agio nella sua situazione attuale e di non voler sconvolgere questo equilibrio. Pur non escludendolo del tutto, non ha escluso la possibilità di innamorarsi di nuovo un giorno, a patto di "incontrare la persona giusta".

Parlando apertamente della sua felicità nel vivere da sola, Jennifer Lopez trasmette un messaggio di fiducia e prospettiva. Afferma di aver trovato un nuovo equilibrio, caratterizzato da libertà e serenità, che affronta con leggerezza senza rinunciare all'idea di una futura relazione. Questo messaggio positivo trascende la sua situazione attuale.