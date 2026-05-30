A 45 anni, Jessica Alba risplende in un look strutturato in pizzo.

Su Instagram, l'attrice e imprenditrice americana Jessica Alba ha condiviso un look total black caratterizzato da pizzo e dettagli a contrasto. I suoi fan hanno elogiato il suo stile naturale e il suo look disinvolto.

Un top in pizzo è il pezzo forte del look.

Il pezzo forte di questo outfit? Una delicata canotta nera in pizzo traforato, indossata con spalline sottili. Con la sua scollatura smerlata e i motivi floreali, aggiunge un tocco romantico all'insieme. Una base raffinata che Jessica Alba ha sapientemente bilanciato con capi più audaci. Un modo discreto per esaltare la delicatezza del look.

Il blazer oversize aggiunge un tocco strutturato.

Per bilanciare la leggerezza del pizzo, Jessica Alba ha optato per un blazer nero oversize dalle spalle strutturate. È proprio questo a conferire al look la sua dimensione strutturata: drappeggiato sulle spalle, incornicia la silhouette e dona all'outfit un tocco più grafico. Questo gioco di contrasti, di gran moda, permette di trasformare un capo romantico in un look decisamente moderno e urbano.

Bermuda in pelle e sandali con lacci

Per la parte inferiore, Jessica Alba ha optato per dei bermuda lunghi in pelle nera, una delle tendenze chiave della stagione. Ha completato il look con sandali neri con tacco largo e cinturino alla caviglia. Un completo total black impeccabile, dalla testa ai piedi.

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Gioielli in oro e bellezza luminosa

Per ravvivare questo completo monocromatico, Jessica Alba ha optato per alcuni tocchi d'oro: delicati orecchini a cerchio e una collana a più fili con graziosi pendenti. Questo singolo dettaglio è bastato a illuminare il look total black. Per quanto riguarda il beauty look, sfoggiava un incarnato radioso e baciato dal sole, un trucco bronzeo con un leggero smokey eye e labbra nude. Il tutto era esaltato dai suoi capelli castani naturalmente mossi e con mèches, un effetto "baciata dal sole" che contrastava splendidamente con il nero del suo outfit.

Tra pizzi delicati, pelle audace e un blazer strutturato, Jessica Alba crea un look total black di un'eleganza sorprendente. Dimostra ancora una volta che un outfit nero completo e ben studiato non è mai stato così lontano dalla monotonia.