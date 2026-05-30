A 45 anni, Jessica Alba risplende in un look strutturato in pizzo.

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

Su Instagram, l'attrice e imprenditrice americana Jessica Alba ha condiviso un look total black caratterizzato da pizzo e dettagli a contrasto. I suoi fan hanno elogiato il suo stile naturale e il suo look disinvolto.

Un top in pizzo è il pezzo forte del look.

Il pezzo forte di questo outfit? Una delicata canotta nera in pizzo traforato, indossata con spalline sottili. Con la sua scollatura smerlata e i motivi floreali, aggiunge un tocco romantico all'insieme. Una base raffinata che Jessica Alba ha sapientemente bilanciato con capi più audaci. Un modo discreto per esaltare la delicatezza del look.

Il blazer oversize aggiunge un tocco strutturato.

Per bilanciare la leggerezza del pizzo, Jessica Alba ha optato per un blazer nero oversize dalle spalle strutturate. È proprio questo a conferire al look la sua dimensione strutturata: drappeggiato sulle spalle, incornicia la silhouette e dona all'outfit un tocco più grafico. Questo gioco di contrasti, di gran moda, permette di trasformare un capo romantico in un look decisamente moderno e urbano.

Bermuda in pelle e sandali con lacci

Per la parte inferiore, Jessica Alba ha optato per dei bermuda lunghi in pelle nera, una delle tendenze chiave della stagione. Ha completato il look con sandali neri con tacco largo e cinturino alla caviglia. Un completo total black impeccabile, dalla testa ai piedi.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Jessica Alba (@jessicaalba)

Gioielli in oro e bellezza luminosa

Per ravvivare questo completo monocromatico, Jessica Alba ha optato per alcuni tocchi d'oro: delicati orecchini a cerchio e una collana a più fili con graziosi pendenti. Questo singolo dettaglio è bastato a illuminare il look total black. Per quanto riguarda il beauty look, sfoggiava un incarnato radioso e baciato dal sole, un trucco bronzeo con un leggero smokey eye e labbra nude. Il tutto era esaltato dai suoi capelli castani naturalmente mossi e con mèches, un effetto "baciata dal sole" che contrastava splendidamente con il nero del suo outfit.

Tra pizzi delicati, pelle audace e un blazer strutturato, Jessica Alba crea un look total black di un'eleganza sorprendente. Dimostra ancora una volta che un outfit nero completo e ben studiato non è mai stato così lontano dalla monotonia.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
Article précédent
Single a 56 anni, Jennifer Lopez afferma di non essere mai stata così felice.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Single a 56 anni, Jennifer Lopez afferma di non essere mai stata così felice.

L'attrice, cantante, produttrice e imprenditrice americana Jennifer Lopez ha parlato della sua vita da single durante la sua...

"Fascino naturale": Selena Gomez incanta con un look estivo

La cantautrice, attrice, produttrice e imprenditrice americana Selena Gomez conferma il suo impeccabile senso dello stile con una...

Tra pizzi e stampe leopardate, l'attrice Bella Thorne fa un'apparizione sorprendente

L'attrice americana Bella Thorne ha dimostrato ancora una volta il suo innato senso dello stile. Ha condiviso una...

Per dieci anni, l'attrice Anne Hathaway ha sofferto in silenzio di una malattia molto debilitante.

Per un decennio, l'attrice americana Anne Hathaway ha convissuto con un pesante segreto. Ha rivelato di essere stata...

"Non mi piacciono le mie rughe": a 85 anni, la cantante Joan Baez parla senza peli sulla lingua.

La cantautrice folk americana Joan Baez continua a dimostrare la stessa sincerità. Ospite di un podcast, ha parlato...

"Ora accetto il mio aspetto": a 52 anni, Victoria Beckham si confida.

La stilista e imprenditrice britannica Victoria Beckham ha parlato apertamente del suo rapporto con l'immagine e l'invecchiamento in...