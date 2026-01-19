Search here...

Questa modella di 71 anni mette in mostra la sua figura e brilla al sole.

Julia P.
La modella, attrice e scrittrice americana Christie Brinkley incanta i suoi fan apparendo sotto il sole dell'arcipelago di Turks e Caicos (territorio britannico d'oltremare), con un abito rosso acceso che mette in risalto la sua gioia di vivere e la sua sicurezza in se stessa.

Un'icona solare di 71 anni

Per dare il via al 2026, Christie Brinkley si sta chiaramente godendo una vacanza da sogno su spiagge di sabbia bianca, che condivide con i suoi follower in un breve e allegro video. Appare con un abito rosso acceso annodato al collo, decorato con anelli d'argento sulle spalline e una profonda scollatura.

Con i capelli al vento e un sorriso sulle labbra, si gira per mostrare sia il suo outfit che l'ambiente da sogno: acqua turchese, vegetazione lussureggiante e luce dorata a fine giornata, il tutto accompagnato da una dolce colonna sonora.

Un'eleganza decisamente retrò

Questo look sgargiante fa parte di una serie di outfit meticolosamente realizzati che ha sfoggiato dall'inizio dell'anno nella sua destinazione di vacanza. Solo pochi giorni prima, Christie Brinkley posava già davanti a uno specchio decorato con conchiglie e coralli, che ha pazientemente collezionato in oltre 20 anni di soggiorni sull'isola, indossando un completo nero dallo stile decisamente retrò con top e slip a vita alta.

Di recente è stata anche avvistata con un aderente abito blu navy, senza spalline e con una scollatura profonda, impreziosito da un pareo blu stampato legato sui fianchi, mentre ballava davanti a ville con un arcobaleno sullo sfondo.

Madre e figura iconica della moda da decenni, Christie Brinkley dimostra che è possibile rimanere radiose, giocose ed eleganti anche dopo i settant'anni, se qualcuno ancora ne dubitava. Accettando pienamente il suo corpo, la sua età e il suo stile, Christie Brinkley lancia alle donne un messaggio stimolante: non è solo per le giovani, e si può continuare a sentirsi belle e libere al sole in qualsiasi fase della vita.

Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
