Il nuovo look di Ester Expósito sta attirando l'attenzione, persino di Kylian Mbappé.

Julia P.
@ester_exposito / Instagram

L'attrice spagnola Ester Expósito ha condiviso su Instagram una serie di foto che mostrano un nuovo look chic e alla moda. Il post ha conquistato i suoi follower e ha suscitato un commento degno di nota da parte del calciatore Kylian Mbappé.

Un look bicolore di tendenza

Per questa serie di foto, Ester Expósito ha optato per un completo a due pezzi nei toni del grigio e del nero. L'attrice indossava un top corto con scollo alla Bardot e maniche corte a sbuffo, abbinato a una gonna midi fluida dello stesso colore. Mocassini neri con tacco e un paio di occhiali da sole completavano il look, un mix perfetto tra l'eleganza da "donna in carriera" e lo stile civettuolo di tendenza. Un completo semplice ma elegante, eseguito alla perfezione.

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Un commento degno di nota quello di Kylian Mbappé

Tra le numerose reazioni, un commento si è distinto: quello del calciatore francese Kylian Mbappé, che ha lasciato un'emoji a forma di cuore sotto il post. Questo piccolo gesto è bastato a scatenare una reazione tra gli utenti di internet, soprattutto perché i nomi dei due personaggi sono stati recentemente accostati.

Attrice e icona della moda

Oltre a questo look, Ester Expósito conferma il suo status di icona di stile. Scoperta nella serie di successo "Elite", l'attrice spagnola si è affermata come figura di spicco per le sue scelte di moda, sia sul red carpet che sui social media. Presenza fissa sulle passerelle, ispira frequentemente i suoi milioni di follower.

Con questo look bicolore, Ester Expósito sfoggia un'immagine chic e di tendenza. Unendo un'aria da "seduttrice in carriera" a un tocco di civetteria, l'attrice conferma il suo senso dello stile e il suo talento nel generare scalpore, persino con i suoi commenti. Non sorprende che questo farà la gioia dei suoi fan.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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