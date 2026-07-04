Lizzo fa scalpore con un abito in tulle dallo stile audace.

La cantante e rapper americana Lizzo ha fatto scalpore ai BET Awards del 2026 con un lungo abito di tulle color cioccolato dallo stile decisamente audace, che si è affermato come uno degli outfit più discussi della serata.

Un lungo abito in tulle color cioccolato

È stato in occasione della 25ª edizione dei BET Awards, uno degli eventi più prestigiosi della musica afroamericana, che Lizzo ha regalato una delle sue apparizioni più memorabili dell'anno. Il pezzo forte di questo look era senza dubbio l'abito. Lizzo indossava una lunga creazione in una calda tonalità marrone cioccolato, realizzata in leggero tulle traforato. Un colore insolito sul red carpet, che contrastava nettamente con i classici nero, bianco, rosso o oro, e si abbinava perfettamente all'incarnato della cantante.

Questa tonalità, un mix di marrone e bronzo, si allinea anche alla tendenza dei colori naturali e organici che prevale da diverse stagioni. Si tratta di un approccio stilistico raffinato che dimostra una vera padronanza dei riferimenti cromatici contemporanei.

Una pioggia di paillettes per catturare la luce

Oltre alla scelta del tessuto, è stata la decorazione dell'abito a renderlo davvero sbalorditivo. Il capo era interamente ricoperto di minuscole paillettes, che catturavano la luce a ogni movimento della cantante. Questo spettacolo abbagliante ha trasformato l'abito in una vera e propria creazione scenica. Anche la costruzione dell'abito ha giocato un ruolo cruciale nel suo impatto visivo. Il taglio slanciava la silhouette con un'elegante linea verticale, rafforzando la presenza autorevole di Lizzo sul red carpet. Questo design aderente ma fluido evocava le grandi silhouette delle star di Hollywood degli anni '30 e '40.

Un trucco nude per bilanciare la luminosità

Sul fronte beauty, Lizzo ha optato per un make-up volutamente nude, che ha esaltato il suo incarnato senza appesantirlo. Labbra pallide, pelle luminosa, occhi appena delineati: un make-up minimalista che ha permesso all'abito e ai suoi ricami di paillettes di essere i veri protagonisti. Un approccio stilistico in linea con un principio chiave delle apparizioni sul red carpet: quando l'abito è appariscente, il make-up deve completarlo senza sovrastarlo. Un approccio magistrale che rivela una profonda comprensione dell'equilibrio visivo.

Un tocco di viola per i dettagli

Per completare il suo look, Lizzo si è concentrata su alcuni dettagli in una tonalità inaspettata. La cantante sfoggiava una manicure viola acceso, abbinata a un anello con una grande pietra scintillante della stessa tonalità. La scelta del viola, colore complementare al giallo e perfetto abbinamento al marrone, crea una sottile armonia con l'abito color cioccolato. È una dimostrazione della sua attenzione per ogni dettaglio del suo outfit, fino agli accessori più discreti.

Una chioma riccia e voluminosa

Per la sua acconciatura, Lizzo ha optato per i suoi caratteristici ricci lunghi, lasciati sciolti e particolarmente voluminosi. Questa chioma, che le ricade naturalmente sulle spalle, aggiunge una dimensione morbida e organica all'intero look. Questa scelta per i capelli accentua l'audacia dello stile generale, aggiungendo al contempo un tocco di delicatezza e naturalezza.

Un'ondata di reazioni entusiaste sui social media

Come prevedibile, l'apparizione di Lizzo ai BET Awards 2026 ha immediatamente scatenato una raffica di reazioni sui social media. Le immagini della cantante sono rapidamente circolate online, alimentando il dibattito sulla moda ai principali eventi di premiazione. Come per ogni sua apparizione pubblica, i suoi fan hanno elogiato all'unanimità l'audacia delle sue scelte di abbigliamento e l'autenticità della sua presenza sul red carpet.

Con il suo lungo abito di tulle color cioccolato tempestato di paillettes, la manicure viola e la chioma voluminosa, Lizzo ha regalato una delle apparizioni più memorabili ai BET Awards del 2026. Al di là del look in sé, ha confermato il suo posto tra le figure più eleganti e determinate del pop americano contemporaneo.

