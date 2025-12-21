Search here...

"La nuova Madonna?": Chi è Adela, la nuova icona che sta suscitando scalpore?

Léa Michel
Adéla Jergová, cantante slovacca di 22 anni conosciuta con il solo nome d'arte di Adéla, è soprannominata da alcuni "la nuova Madonna" per il suo stile audace e le sue performance. Incarna una generazione di pop star decise, provocatorie e accattivanti, che allo stesso tempo affermano un'identità artistica unica.

Dalle origini al successo internazionale

Nata nel 2003 a Bratislava, in Slovacchia, Adéla è cresciuta a Mosca, circondata dal balletto, fin dall'età di tre anni, e ha sognato una carriera nella musica ispirandosi ad Hannah Montana. Ballerina autodidatta, ha imparato l'inglese guardando serie televisive americane e si è sentita rapidamente "americanizzata", cosa che l'ha distinta dalla società conservatrice slovacca. Da adolescente, si è unita al Balletto di Stato di Vienna, per poi trasferirsi a Londra e Los Angeles per proseguire la sua carriera.

Nel 2023 ha partecipato a Dream Academy, uno spettacolo di sopravvivenza, dove è stata eliminata in anticipo nonostante un'esibizione di "Pink Venom" del gruppo femminile K-pop sudcoreano Blackpink. Questa esperienza, che lei stessa descrive come "l'anno peggiore della sua vita", l'ha lanciata verso la celebrità grazie alla docuserie Netflix "Pop Star Academy: Katseye".

Una carriera esplosiva e collaborazioni prestigiose

Adéla ha lanciato la sua carriera da solista nel 2024 con "Homewrecked", elogiato da Out Magazine, seguito da "Superscar". Nel 2025, l'artista, musicista e cantautrice canadese Grimes l'ha contattata tramite TikTok per coprodurre "MachineGirl", che includeva un video musicale con Sofia Wylie e un cameo della produttrice. Sotto contratto con la Capitol Records, ha pubblicato "DeathByDevotion" (prodotto da Dylan Brady), seguito dal suo EP "The Provocateur" ad agosto, e ha aperto il concerto di Demi Lovato nel 2026.

Perché viene paragonata a Madonna... e perché si distingue

Molti vedono Adéla come una "nuova Madonna" per i suoi testi sul piacere, le sue coreografie provocatorie e il suo atteggiamento ribelle che sfida le convenzioni. Come la Regina del Pop, fonde il pop esplosivo con la danza. Eppure, Adéla insiste sul suo "stile unico e incomparabile": i suoi testi esagerano la sua vita reale in modo teatrale e la sua musica pop incorpora armonie sofisticate. Non imita, reinventa.

In breve, Adéla rappresenta un sound pop libero, queer-friendly e globale, nato nell'era di TikTok e dei reality show. La sua ascesa fulminea – dall'eliminazione dai reality show all'ingaggio con la Capitol – dimostra che non è solo un'imitatrice: è una vera erede che sta forgiando la propria leggenda.

Kim Kardashian svela il suo trucco preferito per non indossare (quasi) mai più un reggiseno

