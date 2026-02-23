Ai BAFTA del 2026, l'abito di questa attrice ha affascinato gli internauti

Sul red carpet dei BAFTA 2026, una figura in particolare ha catturato l'attenzione. L'attrice britannica Jenna Coleman ha incantato gli utenti di internet con un sorprendente abito haute couture.

Una rara apparizione ai BAFTA del 2026

La cerimonia dei BAFTA Awards si è tenuta alla Royal Festival Hall di Londra il 22 febbraio 2026. Tra le numerose celebrità presenti, Jenna Coleman ha fatto una straordinaria apparizione con un look da red carpet raro negli ultimi mesi. L'attrice è apparsa in una creazione couture di Giorgio Armani Privé. L'abito, realizzato in tulle color carne, era impreziosito da dense applicazioni floreali rosse che ne strutturavano l'intero design. L'evento, presentato dall'attore anglo-americano Alan Cumming, ha riunito molte personalità del cinema internazionale, ma l'outfit di Jenna Coleman ha rapidamente dominato le conversazioni online.

[incorpora]https://www.tiktok.com/@dollyshowbiz/video/7609741533998271766[/incorpora]

Una figura che divide e incuriosisce

L'abito ha scatenato una valanga di reazioni sui social media. Alcuni utenti hanno elogiato l'audacia della scelta stilistica, mentre altri ne hanno dibattuto la natura teatrale. Per completare questo capo d'effetto, Jenna Coleman ha optato per accessori sobri: orecchini di diamanti con dettagli a forma di foglia e diversi anelli coordinati. Un trucco semplice ha permesso all'abito di essere al centro dell'attenzione. Questo contrasto tra la raffinatezza classica e uno stile più deciso spiega in parte la frenesia online.

Un ritorno graduale alla ribalta

Negli ultimi mesi, Jenna Coleman aveva mantenuto un profilo più basso agli occhi del pubblico. L'attrice, nota per i suoi ruoli in "Doctor Who" e "The Sandman", ha accolto il suo primo figlio alla fine del 2024 con il suo compagno, il regista Jamie Childs. La sua presenza ai BAFTA del 2026 ha quindi segnato un notevole ritorno sul red carpet. Questa apparizione conferma il suo impegno nei principali eventi cinematografici britannici. La Royal Festival Hall, situata nel Southbank Centre, ha fatto da cornice a questa edizione del 2026, riunendo attori, registi e personalità internazionali.

Un vestito che è diventato virale

Le immagini di Jenna Coleman hanno rapidamente circolato ampiamente su X (ex Twitter) e Instagram. I termini "Armani Privé" e "BAFTA 2026" sono stati tra quelli utilizzati nelle discussioni. Questo fenomeno illustra il ruolo crescente dei social media nella ricezione degli eventi culturali. Un abito può ora diventare virale in pochi minuti, superando di gran lunga la portata della cerimonia stessa.

In breve, Jenna Coleman ha dimostrato ai BAFTA 2026 che una singola apparizione può bastare per lasciare un segno indelebile. Indossando un abito Giorgio Armani Privé, ha conquistato gli utenti del web e riacceso le discussioni sui look più sorprendenti della serata. Tra un ritorno discreto e un impatto mediatico immediato, l'attrice britannica ha confermato che il red carpet rimane una potente piattaforma per l'espressione di sé.