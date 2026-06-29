Sugli spalti, questa modella portoghese sostiene il suo paese con foto che stanno suscitando reazioni.

Sara Sampaio ha sfoggiato con orgoglio i colori della sua nazionale. La modella portoghese si è recata sugli spalti della Coppa del Mondo FIFA 2026™ per sostenere la sua squadra, il Portogallo. Su Instagram ha condiviso una serie di foto accompagnate da una didascalia spiritosa – "Mettimi in campo, mister!" – che ha sicuramente suscitato una reazione tra i suoi follower.

Maglia personalizzata del Portogallo

Per l'occasione, Sara Sampaio ha sfoggiato un look da vera tifosa. La modella indossava una maglia della nazionale portoghese, personalizzata con il suo nome – "Sara Sampaio" stampato sul retro – abbinata a un paio di jeans. Sorridente, irradiava un entusiasmo contagioso, orgogliosa di sostenere il suo Paese. Un look semplice ma radioso, perfettamente in linea con lo spirito della giornata di partita.

Un tifoso appassionato

Al di là del suo abbigliamento, è il suo entusiasmo a trasparire davvero. "Mettimi in campo, mister! Vamos!" ha scritto Sara Sampaio a corredo della foto, con un pizzico di autoironia, esprimendo chiaramente il suo desiderio di vivere l'emozione insieme alla Seleção. Originaria del Portogallo, non ha mai nascosto il suo attaccamento al paese, che sostiene con fervore durante i grandi tornei. Questa sua presenza sugli spalti ne è un'ulteriore dimostrazione.

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Foto che stanno facendo scalpore

Come prevedibile, questo post ha scatenato un'ondata di reazioni. Nei commenti, gli utenti di internet hanno elogiato l'energia e il buon umore di Sara Sampaio, così come il suo aspetto da tifosa. Molti hanno apprezzato vederla fare il tifo per la sua squadra in un'atmosfera festosa. Ciò non fa che confermare la popolarità di Sara Sampaio, che vanta milioni di follower.

Con queste foto scattate sugli spalti, Sara Sampaio ha dimostrato di essere una delle più ferventi tifose del Portogallo. Tra la sua maglia personalizzata, il suo buon umore e i suoi ammiccamenti complici, ha conquistato i suoi fan, confermando che l'atmosfera sugli spalti è parte integrante dello spettacolo.