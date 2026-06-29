"Pensateci bene prima di scrivere": la moglie di un giocatore della NFL denuncia i commenti pieni di odio

Anaëlle G.
@mindyarmstead.md / Instagram

Dietro ogni atleta ci sono persone care che leggono anche loro i commenti. Questo è il messaggio che Mindy Armstead, psichiatra e moglie del giocatore di football americano Arik Armstead, ha voluto trasmettere. In un'intervista alla rivista People , ha denunciato i commenti offensivi che giocatori e famiglie ricevono, invocando maggiore umanità. Il suo motto: "Pensate prima di scrivere".

Un appello all'empatia

Per Mindy Armstead, la conclusione è innegabile. "Vorrei che le persone si rendessero conto che ciò che vedono sui social media rappresenta solo l'1% di ciò che questi uomini sono realmente", spiega. Ribadisce una verità spesso dimenticata: dietro i giocatori ci sono "esseri umani, con famiglie che leggono anche loro questi messaggi... bambini che potrebbero leggerli". È un appello a tutti affinché riflettano sull'impatto delle proprie parole prima di pubblicarle.

Commenti sempre più aggressivi

Anche la moglie del giocatore di football americano Arik Armstead ha notato un preoccupante calo di commenti. Secondo lei, i commenti sono diventati "molto più aggressivi negli ultimi anni", un fenomeno che attribuisce in particolare all'aumento delle scommesse sportive. "Possono rovinare la loro giornata, e anche i loro cari li leggono", sottolinea, esortando il pubblico a vedere i giocatori "come esseri umani, non solo come personaggi leggendari". "Credetemi, stanno facendo del loro meglio", insiste.

Un impegno per la salute mentale

Anche Mindy Armstead combatte questa battaglia a livello professionale. Psichiatra di professione, si è prefissata la missione di rompere i tabù che circondano la salute mentale, in particolare tra gli atleti. Questa causa le sta particolarmente a cuore, data la sua esperienza personale all'incrocio tra la sua professione e la vita familiare. Attraverso le sue parole, mira a ridurre lo stigma che ancora circonda questi problemi e a ricordare a tutti che gli atleti non sono immuni alla sofferenza psicologica.

Una storia iniziata sui social media

Madre di diversi figli, condivide la sua vita con il marito da circa dieci anni. La loro storia è iniziata sui social media, per poi evolversi in una relazione a distanza e infine in un matrimonio. Questo percorso rafforza ulteriormente il suo appello a un uso più compassionevole di queste piattaforme.

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Attraverso questa testimonianza, Mindy Armstead ci ricorda una verità fondamentale: dietro gli schermi ci sono esseri umani. Invocando maggiore empatia e moderazione, invita tutti a riflettere sull'impatto delle proprie parole. Un messaggio universale che va ben oltre il mondo dello sport.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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