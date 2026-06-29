La compagna di un giocatore portoghese e la sua sorella gemella stanno attirando tutta l'attenzione sugli spalti.

Durante una partita del Portogallo ai Mondiali FIFA 2026™, due tifose si sono ritrovate involontariamente sotto i riflettori. Riprese sugli spalti, le due sorelle gemelle sono diventate virali sui social media. E a ragione: una di loro, Matilde Neiva, è la compagna del calciatore portoghese Francisco Conceição.

Due sorelle gemelle che stanno facendo parlare di sé

La scena si è svolta durante l'ultima partita del girone tra Portogallo e Colombia. Sedute sugli spalti, con indosso la maglia della nazionale portoghese, le due sorelle gemelle sono state immortalate dalle telecamere. La loro sorprendente somiglianza, così come le loro reazioni molto espressive, soprattutto in seguito a un'occasione sprecata dalla squadra portoghese, non sono passate inosservate online. Sui social media, molti si sono interrogati sull'identità delle due tifose, inondando la piattaforma di messaggi di ammirazione.

#twins #portugalfans #cristiano #worldcup ♬ WILDFLOWER - Billiebillie @marimeniz Le sorelle gemelle portoghesi Maria Neiva e Matilde Neiva sono diventate rapidamente un argomento di tendenza sui social media dopo che le loro reazioni durante la partita della Coppa del Mondo tra Portogallo e Colombia sono diventate virali. #portugal🇵🇹

Compagno di Francisco Conceição

Il mistero è stato presto svelato. Una delle gemelle, Matilde Neiva, è infatti la compagna di Francisco Conceição, esterno della nazionale portoghese. La coppia, molto riservata sulla propria vita privata, starebbe insieme dal 2023. Il giocatore, figlio dell'allenatore Sérgio Conceição, è approdato alla Juventus la scorsa stagione. Quella sera, al suo fianco c'era la sua sorella gemella, Maria.

Un fenomeno specifico della competizione

Questa sequenza illustra, ancora una volta, un fenomeno ormai consolidato: durante le grandi competizioni, l'attenzione non è più confinata al campo. Le compagne dei giocatori, le celebrità o i semplici tifosi diventano, per la durata di una reazione filmata, personaggi seguiti e commentati. La Coppa del Mondo FIFA 2026™, seguita da miliardi di spettatori, offre una piattaforma ideale per questi momenti spontanei, che rappresentano una manna per i social media.

In pochi secondi sullo schermo, Matilde Neiva e la sua sorella gemella hanno lasciato un'impressione indelebile, dimostrando che l'atmosfera sugli spalti è parte integrante dello spettacolo. Tra il loro sostegno alla nazionale portoghese e il loro legame fraterno, le due sorelle hanno involontariamente regalato una delle immagini più condivise della serata.