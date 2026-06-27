Incinta del suo secondo figlio, Kaley Cuoco sfoggia il pancione sul tappeto rosso.

Anaëlle G.
@kaleycuoco / Instagram

Poche settimane dopo aver annunciato la sua seconda gravidanza, l'attrice e produttrice esecutiva americana Kaley Cuoco ha fatto la sua prima apparizione sul tappeto rosso a Los Angeles. Ha sfoggiato con orgoglio il suo pancione in un elegante abito nero.

Un elegante abito nero

Per quest'occasione, Kaley Cuoco ha optato per una scelta sicura: un lungo abito nero. Fluido ed elegante, l'abito avvolgeva delicatamente la sua figura in dolce attesa, mettendo in risalto il pancione. L'attrice lo ha abbinato a décolleté coordinate e a delicate collane d'oro sovrapposte per un tocco di brillantezza. Un look casual chic, sobrio e raffinato, perfettamente adatto all'occasione. Sorridendo ampiamente ai fotografi, ha appoggiato le mani sotto la pancia in un gesto tenero e protettivo.

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Una prima apparizione molto attesa

Quest'uscita è stata significativa: ha segnato la prima apparizione di Kaley Cuoco sul tappeto rosso da quando ha annunciato la sua gravidanza. Era presente alla première di una nuova serie a Los Angeles, il che le ha permesso di conciliare gli impegni professionali con la celebrazione di questo lieto evento. Visibilmente radiosa, Kaley Cuoco non ha nascosto la sua gioia all'idea di allargare la famiglia.

Una seconda bambina

All'inizio di questo mese, Kaley Cuoco e il suo compagno, l'attore Tom Pelphrey, hanno rivelato di essere in attesa del loro secondo figlio, una bambina. La coppia, già genitori di una figlia, ha annunciato la notizia su Instagram con la foto di una torta rosa a forma di cuore. "Completiamo la nostra piccola famiglia, che sogno che si avvera", ha scritto l'attrice, aggiungendo che questa seconda gravidanza è stata "un po' più movimentata, ma sono incredibilmente grata".

Con questo aspetto radioso, Kaley Cuoco conferma di godersi appieno la gravidanza. Tra l'eleganza di un abito nero e la gioia evidente di una futura mamma, ha fatto un'apparizione semplice ma toccante. Come prevedibile, i suoi fan ne sono rimasti entusiasti.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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