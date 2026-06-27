"Una dea spagnola": Rosalía opta per un abito architettonico che gioca con i volumi

La cantante spagnola Rosalía ha condiviso su Instagram una foto in cui indossa uno spettacolare abito dalle linee architettoniche, giocando con volumi e contrasti. Il suo look ha conquistato i follower, alcuni dei quali l'hanno addirittura definita una "dea spagnola".

Un abito architettonico color blu glaciale

Il fulcro di questo look era un abito strutturato in una delicata tonalità azzurro ghiaccio. Il design scultoreo presentava una profonda scollatura accentuata da lacci bianchi – alcuni intrecciati, altri sciolti – che scendevano a cascata sul davanti. Questo dettaglio grafico conferiva profondità e movimento al capo. Lungi dall'essere un semplice abito, si trattava di una vera e propria creazione di moda, concepita come un gioco di texture e linee.

Un'interazione magistrale tra i volumi

Questo abito puntava principalmente sul volume. L'orlo giocava sul contrasto: corto sul davanti, si allungava in un lungo e fluente strascico sul retro. Questa asimmetria conferiva alla silhouette un'aura teatrale ma al tempo stesso eterea. Per dare solidità a questo ensemble etereo, Rosalía ha optato per stivali neri al ginocchio e ha raccolto i capelli in uno chignon alto ed elegante. Un perfetto equilibrio tra delicatezza e audacia.

Rosalia nel suo nuovo post su Instagram pic.twitter.com/C4VgdTipaU — Luv (@cherrymagazinee) 26 giugno 2026

Un'apparizione ad Harvard

Questo post non era una foto qualunque. Nella didascalia, Rosalía ha semplicemente scritto "arrivata ad Harvard", lasciando intendere che questo look fosse stato scelto per un'apparizione nella prestigiosa università americana. Un contesto solenne, al quale l'elegante abito dalle linee architettoniche di Rosalía ha conferito un tocco di modernità e audacia. Come prevedibile, i suoi follower hanno elogiato moltissimo il suo look, sommergendolo di complimenti ammirati.

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Con questo abito architettonico color azzurro ghiaccio, Rosalía ha fatto un'apparizione spettacolare ma al tempo stesso raffinata. Giocando con volumi, contrasti e dettagli grafici, ha dimostrato ancora una volta il suo impeccabile senso dello stile. Non sorprende che ciò abbia entusiasmato i suoi fan e che sia destinato a ispirare gli appassionati di moda di tutto il mondo.

