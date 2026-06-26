Madonna, 67 anni, opta per il pizzo per un'elegante apparizione a Parigi.

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

Madonna ha dimostrato ancora una volta di essere una delle più grandi icone di stile di tutti i tempi. La cantante americana ha fatto scalpore durante un'uscita parigina con un completo di pizzo rosa pallido, accessoriato con pezzi che fanno parte del suo look distintivo.

Un abito in pizzo rosa pallido

Il pezzo forte di questa apparizione è stato senza dubbio il suo abito in pizzo. Madonna indossava un delicato capo color rosa pastello, finemente rifinito in pizzo e tenuto insieme da sottili laccetti. Un taglio decisamente romantico, che contrasta nettamente con le scelte più rock talvolta associate al suo guardaroba. Il colore pastello conferisce all'insieme una dimensione tenera ma al tempo stesso luminosa.

Collant a rete e giacca con stampa leopardata

Per completare questo elemento centrale, Madonna ha optato per accessori immediatamente riconoscibili. Ha indossato collant a rete, aggiungendo una dimensione grafica all'intero look. Una giacca corta leopardata drappeggiata sulle spalle bilanciava la delicatezza dell'outfit principale con un tocco più selvaggio e rock and roll. Questa combinazione di pizzo rosa e stampa animalier illustra perfettamente il linguaggio stilistico di Madonna: un mix di dolcezza e audacia che ha permeato tutta la sua opera sin dagli anni '80.

Una borsa e gioielli abbinati

Per completare il suo outfit, Madonna ha coordinato con cura gli accessori. Indossava una borsa strutturata con manico superiore, nella stessa stampa leopardata della giacca, creando un look impeccabile dalla testa ai piedi. Orecchini a cerchio tempestati di diamanti catturavano la luce, abbinati a una collana con pendente a nappa anch'essa impreziosita da pietre preziose. Un paio di occhiali da sole tartarugati completavano l'outfit, aggiungendo un tocco decisamente vintage. Questa sapiente sovrapposizione di elementi ha trasformato ogni dettaglio della sua silhouette in una vera e propria dichiarazione di stile.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Marghe Fatina ღ (@marghefatina)

Un'icona che ha reso popolare il pizzo

La scelta del pizzo da parte di Madonna non è insignificante nella sua carriera. Fin dagli esordi, ha giocato un ruolo decisivo nel rendere popolari questi capi, indossandoli sul palco e sul red carpet. Negli anni '80, i corsetti in pizzo erano parte integrante del suo guardaroba, e negli anni '90 ha lanciato alla fama lo stilista Jean Paul Gaultier sfoggiando i suoi ormai iconici corsetti conici sul palco e sulle copertine delle riviste. Questo approccio ha trasformato profondamente i codici della moda contemporanea, sfumando i confini tra intimo e abbigliamento esterno.

È in lavorazione un nuovo album.

Questa apparizione parigina arriva in un momento cruciale della carriera di Madonna. Attualmente si sta preparando per l'uscita di "Confessions on a Dance Floor: Part II", l'attesissimo sequel del suo iconico album del 2005. Per questo nuovo progetto, ha riallacciato i rapporti con il produttore Stuart Price, suo collaboratore di allora. "L'ho contattato perché pensavo che il mondo stesse attraversando un periodo molto buio e che la gente avesse bisogno di ballare", ha spiegato Madonna.

Ha parlato anche delle difficoltà personali che ha affrontato durante la scrittura del nuovo album. La cantante ha perso il fratello e la matrigna durante il processo creativo. "Ho scritto molto sul trauma familiare, e poi abbiamo iniziato a fare musica dance", ha spiegato.

Con il suo completo di pizzo rosa pallido, la giacca leopardata e i gioielli di diamanti, Madonna ha regalato una delle sue apparizioni parigine più memorabili dell'anno. Ha confermato ancora una volta la sua capacità di trasformare ogni uscita in un momento di moda, il tutto mentre si prepara all'attesissimo ritorno di un album che promette di essere particolarmente carico di emozioni.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
In riva al mare, Elizabeth Hurley opta per un look baciato dal sole.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

In riva al mare, Elizabeth Hurley opta per un look baciato dal sole.

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley ha condiviso su Instagram una foto scattata in riva al mare,...

Una t-shirt come outfit: la scelta di Zendaya per la sua visita a Parigi infrange le regole.

E se il capo must-have dell'estate fosse già nel tuo guardaroba? Durante la sua visita a Parigi, nel...

Con un abito color crema, Kylie Jenner adotta una silhouette minimalista che sta suscitando scalpore.

Kylie Jenner, personaggio televisivo e imprenditrice americana, ha svelato un nuovo look per il suo marchio, Kylie Cosmetics,...

A 59 anni, Salma Hayek fa girare la testa con un abito lilla scultoreo.

L'attrice messicano-americana Salma Hayek ha fatto sensazione al Serpentine Summer Party di Londra, indossando un abito lilla scultoreo....

A 60 anni, questa cantante sta facendo scalpore con un corsetto allacciato

La cantante country canadese Shania Twain ha fatto un'apparizione particolarmente appariscente a Wembley (Inghilterra) con un abito nero,...

In un abito ornato di piume, Nina Dobrev rivisita la tendenza nuziale

L'attrice e modella bulgaro-canadese Nina Dobrev ha fatto sensazione sul red carpet del Taormina Film Festival in Italia....