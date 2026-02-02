Search here...

Questa modella britannica reinventa il corsetto con un approccio decisamente moderno

Léa Michel
@caradelevingne/Instagram

Alla première del nuovo adattamento cinematografico di "Cime Tempestose", Cara Delevingne ha fatto scalpore. La modella britannica ha scelto una silhouette ispirata al corsetto vittoriano, aggiungendovi un sorprendente tocco contemporaneo. Il suo look ha lasciato un segno indelebile e ha restituito prestigio a un capo dal passato controverso.

Un outfit che fonde la reinterpretazione storica con la moda decisa.

Cara Delevingne indossava un abito corsetto strutturato color prugna intenso che le metteva in risalto la vita, con un dettaglio nero sovrapposto sul busto. L'abito era abbinato a una gonna midi nera scintillante, aggiungendo contrasto ed eleganza al look generale. Per completare questo completo d'ispirazione romantica, Cara ha optato per lunghi guanti neri, tacchi coordinati, orecchini sobri e un choker impreziosito da una pietra scura in stile vintage.

Questa scelta altamente stilizzata evoca l'estetica vittoriana, sovvertendola sottilmente. Allo stesso tempo, sottolinea la capacità di Cara Delevingne di incarnare silhouette decise che raccontano una storia che va oltre il tessuto.

Il corsetto, da oggetto di costrizione a simbolo di libertà

Questa scelta sartoriale non è di poco conto. A lungo percepito come uno strumento di controllo sul corpo femminile, il corsetto trova qui una nuova interpretazione. Su Cara Delevingne, diventa un simbolo di forza, eleganza e autoaffermazione. Il gesto è tanto più potente in quanto si inserisce in una tradizione di riappropriazione, avviata da figure come la cantautrice e ballerina americana Madonna, la stilista e imprenditrice britannica Vivienne Westwood e, più recentemente, la cantautrice e attrice americana Billie Eilish.

Ognuna a modo suo è riuscita a restituire al corsetto una funzione di espressione personale piuttosto che di sottomissione a rigide norme. Sfoggiando questo look in occasione di un importante evento culturale, Cara Delevingne conferma il suo ruolo di icona della moda capace di sfumare i confini tra passato e presente. Non segue le tendenze: le ridefinisce. Il corsetto, qui, non è una reliquia congelata della nostalgia, ma un capo reinventato e fluido, adattato a un'interpretazione contemporanea.

In sintesi, il look di Cara Delevingne è un passo che fa bene alla moda e alla storia dei corpi, ricordandoci che l'abito può essere uno spazio di libertà e un territorio di memoria.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Questa influencer francese ripropone un look iconico di una serie TV degli anni '90.
Article suivant
A 52 anni, Heidi Klum ha debuttato con una sorprendente trasformazione dei capelli

