A 49 anni, questa ex presentatrice televisiva rompe un tabù sull'età delle donne

Léa Michel
@alessandra_sublet/Instagram

Sempre radiosa, schietta e spontanea, Alessandra Sublet non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava. Avvicinandosi al suo cinquantesimo compleanno, l'ex conduttrice televisiva gode di una rara libertà nel mondo dei media: la libertà di abbracciare pienamente la sua età. Invitata sul set del programma "Quelle Époque!", l'ex presentatrice ha parlato apertamente del suo rapporto con il passare del tempo, lanciando un messaggio liberatorio per tutte le donne.

"È bello invecchiare."

Alessandra Sublet ha voluto mettere le cose in chiaro: per lei, invecchiare è una benedizione. "È meraviglioso invecchiare, ne sono sinceramente convinta, soprattutto per una donna", ha confidato. Prima di aggiungere: "Invecchiare significa accettare la maturità e la saggezza. Si diventa molto più sereni, ci si sente meglio con se stessi".

In una società in cui gli standard di bellezza sembrano spesso irraggiungibili, il messaggio dell'ex conduttrice televisiva è una boccata d'aria fresca. Pur ammettendo di non essere immune alla "legge di gravità" e alle occasionali difficoltà mattutine, Alessandra Sublet rifiuta categoricamente l'idea che una donna over 40 debba nascondere la propria età. "Non è per questo che mi truccherò", scherza.

Un messaggio di libertà per tutti

"Siamo mortali a 50 anni", riassume. Questa affermazione dovrebbe essere intesa come un invito all'autenticità, piuttosto che come una constatazione disillusa. Attraverso le sue parole, Alessandra Sublet invita le donne a distaccarsi dalle opinioni altrui e a sentirsi legittime, indipendentemente dalla loro età.

Parla anche di quella luce interiore che cresce con l'età: serenità, fiducia e capacità di lasciarsi andare. L'ex presentatrice televisiva, ora attrice e scrittrice, confida di sentirsi "a casa" oggi. Dopo aver parlato apertamente della sua depressione post-partum in "Una domenica in campagna", sceglie di continuare a parlare con franchezza, per dare un senso al suo percorso di donna.

Il segreto di bellezza di Alessandra Sublet

Non ha alcuna intenzione di cedere al fascino della chirurgia estetica. Alessandra Sublet preferisce la "bellezza vera". In definitiva, il suo più grande segreto di bellezza rimane il suo atteggiamento: l'accettazione. Perché, come ci ricorda lei stessa, "il modo più bello per rimanere radiose è sentirsi bene", molto semplicemente.

Con la sua schiettezza e la sua luminosa saggezza, Alessandra Sublet si è affermata come una voce preziosa nel dibattito sull'invecchiamento. Rivendica con forza e orgoglio il diritto a essere "imperfetti", vivaci e autentici. Le sue parole sono rinfrescanti e ci ricordano che non c'è niente di più moderno che accettare chi siamo, a qualsiasi età.

