Prima degli Australian Open, questo tennista sta suscitando scalpore

Con l'avvicinarsi degli Australian Open 2026 (dal 18 gennaio al 1° febbraio), Amanda Anisimova sta attirando molta attenzione, non solo per il suo talento in campo, ma anche per la sua presenza mediatica. La giovane stella americana, numero 3 del ranking mondiale, sta mostrando una rinnovata fiducia dopo un'impressionante stagione 2025 e sembra determinata a portare il suo gioco al livello successivo quest'anno a Melbourne.

Una stagione 2025 ricca di promesse, ma segnata dai rimpianti.

Dopo aver vinto i tornei di Doha e Cina, la tennista americana Amanda Anisimova ha confermato il suo status tra le migliori giocatrici del circuito. Tuttavia, le sconfitte nelle finali di Wimbledon e degli US Open contro Iga Świątek e Aryna Sabalenka le hanno lasciato un sapore amaro. Queste battute d'arresto, tuttavia, hanno rafforzato la sua motivazione a migliorare ulteriormente.

Una serena preparazione in vista dell'Australian Open

Nonostante l'uscita anticipata a Brisbane contro Marta Kostyuk, Amanda Anisimova mantiene la calma. Tra un allenamento e l'altro, la giocatrice è stata avvistata rilassarsi accanto alla tennista australiana Priscilla Hon, suscitando numerosi commenti entusiasti sui social media. Questo momento di relax simboleggia una preparazione equilibrata, che unisce concentrazione e un approccio spensierato.

Le ambizioni di un campione in erba

A 24 anni, Amanda Anisimova punta chiaramente a un titolo del Grande Slam. La sua esperienza, la sua compostezza e il suo costante miglioramento la rendono una seria contendente alla vittoria a Melbourne. "Voglio continuare a darmi i mezzi per raggiungere altre finali", afferma con determinazione.

Amanda Anisimova affronta quindi la stagione 2026 con un'ambizione inalterata e una maturità crescente. Superate le delusioni del 2025, sembra pronta a trasformare il suo potenziale in trionfo. Se il successo favorisce le giocatrici che imparano dai propri fallimenti, allora il 2026 potrebbe segnare una svolta nella carriera della giovane americana.