"Magnifica": a 61 anni, la famosa modella brasiliana è affascinante in spiaggia

Fotografata con un'abbronzatura dorata e un sorriso sincero a bordo piscina, Cristina Cordula dimostra che si può stare bene nella propria pelle a qualsiasi età, se qualcuno ancora ne dubitava. La presentatrice televisiva e consulente d'immagine brasiliana, ora cittadina francese, incarna un'eleganza serena, una genuina gioia di vivere, lontana dai dettami che assegnano al corpo delle donne una data di scadenza.

I social media conquistati

Cristina Cordula ha recentemente condiviso su Instagram una serie di foto intitolate "Ritorno al 2016", che la ritraggono in spiaggia e al lavoro nell'allora popolare programma di M6 "Nouveau look pour une nouvelle vie" (Nuovo look per una nuova vita). Le foto hanno generato un'ondata di reazioni: "Magnifica", "Bellezza naturale", "Non sei cambiata!" "Un'ispirazione totale". Gli utenti di Internet stanno elogiando questa donna che non si scusa per la sua età o per il suo profilo pubblico, e che abbraccia pienamente il suo aspetto senza cercare di nasconderlo.

Un gesto di sfida contro l'età dominante

Scegliendo di apparire in questo modo, Cristina Cordula sfida l'idea che dopo una certa età si debba essere discreti o nascondersi. La sua immagine diventa un gesto potente, un messaggio silenzioso a tutte le donne: possiamo continuare ad amarci, esprimerci e mostrarci, senza conformarci ai dettami dell'eterna giovinezza. Per molte, è la prova che possiamo riappropriarci di spazi che pensavamo non ci appartenessero più. Non è il corpo a disturbare, ma lo sguardo plasmato da standard irrealistici.

In definitiva, ciò che traspare dalle foto di Cristina Cordula non è solo l'apparenza, ma l'esperienza: gli anni vissuti, le prove superate, le scelte fatte. Ci ricorda che la vera modernità, nel 2026, significa permettere alle donne di vivere liberamente con il proprio corpo, a 20, 40 o 61 anni.