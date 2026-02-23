Il piercing discreto del pattinatore incuriosisce gli spettatori.

Alle Olimpiadi invernali del 2026, Alysa Liu ha incantato il pubblico con molto più della sua grazia sul ghiaccio. Mentre vinceva la medaglia d'oro nel pattinaggio libero per gli Stati Uniti, la pattinatrice artistica americana ha attirato l'attenzione anche con un dettaglio inaspettato: un gioiello (un piercing) nascosto dietro il suo sorriso radioso.

Una gemma nascosta dietro un sorriso

Quando Alysa Liu ha alzato le braccia in segno di vittoria sul podio, le telecamere hanno rivelato un sottile luccichio metallico tra il labbro superiore e i denti. Molti inizialmente lo hanno scambiato per un accessorio dentale, prima di scoprire che si trattava di un piercing noto come "smiley". Questo gioiello, posizionato sul frenulo del labbro superiore (il piccolo legamento che collega il labbro alla gengiva), è praticamente invisibile a riposo. Diventa visibile solo con un ampio sorriso o una risata scoppiettante, come un dettaglio segreto rivelato solo nelle espressioni di gioia. Un tocco di stile perfetto per un'atleta dal sorriso così contagioso.

A seconda dell'anatomia individuale e della lunghezza del gioiello scelto, questo piercing può estendersi più o meno in basso sui denti anteriori. Alcuni anelli sfiorano appena la linea degli incisivi e rimangono molto discreti, mentre altri scendono leggermente più in basso e diventano più visibili quando il sorriso si allarga, come quello di Alysa Liu. Pertanto, il suo aspetto varia naturalmente: appena percettibile in un sorriso timido, cattura maggiormente la luce durante una risata fragorosa. Questo sottile gioco di discrezione e brillantezza contribuisce al suo fascino: un gioiello quasi segreto, che si svela solo nei momenti più luminosi.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Alysa Liu (@alysaxliu)

Un tocco di audacia fatta in casa

La cosa più sorprendente? Alysa Liu l'ha fatto da sola. In un'intervista a TMJ4 News , la pattinatrice ha rivelato di essersi fatta un piercing nella zona due anni prima. "Ho chiesto a mia sorella di tenermi il labbro mentre mi guardavo allo specchio, e poi l'ho semplicemente forato con l'ago", ha raccontato ridendo. Un gesto che riflette perfettamente la sua personalità libera e creativa.

Tuttavia, sebbene l'aneddoto possa sembrare divertente, non è affatto un esempio da seguire. Farsi un piercing comporta rischi reali, soprattutto quando si tratta della bocca. Questa zona è particolarmente sensibile ed esposta ai batteri: un'infezione può svilupparsi rapidamente, per non parlare dei rischi di sanguinamento, lesioni al frenulo labiale o complicazioni legate a una guarigione non ottimale. Per chiunque stia pensando di farsi un piercing, è essenziale rivolgersi a uno studio di piercing autorizzato che aderisca a rigorosi standard igienici e utilizzi attrezzature sterili e monouso. Farsi un piercing sul corpo non è mai una cosa da poco, e ancor meno in bocca, e merita di essere affrontato con serietà e cautela.

Una firma decisamente "alternativa"

Alysa Liu descrive volentieri il suo look come "alternativo". Tra piercing e ciocche colorate, ogni dettaglio sembra raccontare una storia. "Come gli anelli di un albero, ogni anno voglio aggiungere una nuova aureola ai miei capelli", spiega. Le sue scelte estetiche riflettono una forte personalità e il desiderio di esprimersi al di fuori delle convenzioni del pattinaggio artistico tradizionale.

Alysa Liu dimostra che eccellenza sportiva e individualità possono essere coniugate. Il suo sorriso inconfondibile, simbolo di vittoria e individualità, incarna una nuova generazione di atlete: talentuose e orgogliose di affermare la propria individualità, dentro e fuori dal ghiaccio.