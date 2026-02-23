Influencer "body positive", racconta il suo rapporto "controverso" con il movimento

Figura di spicco da tempo nel movimento per la body positivity, Gabriella Lascano ha sorpreso la sua comunità prendendone le distanze. In un video di opinione , riflette su un percorso segnato da empowerment, dubbi e controversie.

Dall'empowerment al mettere in discussione

Seguita da oltre 600.000 persone su Instagram e TikTok, Gabriella Lascano si è affermata dal 2010 come una voce autorevole per le donne curvy. Moda, bellezza, sicurezza di sé: i suoi contenuti celebrano il corpo con orgoglio. Ha collaborato con brand e ispirato migliaia di donne a rivendicare la propria immagine.

Eppure, al suo peso massimo – circa 181 chili – spiega di essersi sentita "fisicamente limitata". Indossare i tacchi divenne difficile e alcuni posti e attrazioni sugli aerei le risultarono inaccessibili. A poco a poco, si insinuò un senso di disagio. Racconta di essersi sentita come se stesse aderendo a un discorso sempre più radicale, in cui certe parole come "obesità" o "perdita di peso intenzionale" venivano rifiutate categoricamente. La sua intenzione iniziale era l'amor proprio, ma dice di aver iniziato a metterla in discussione: l'accettazione dovrebbe escludere qualsiasi riflessione sulla salute?

La svolta e il video che ha diviso le persone

Nel dicembre 2022, la morte di due figure di spicco del movimento – Jamie Lopez, deceduto per complicazioni cardiache, e Brittany Sauer, che si era pentita delle sue abitudini alimentari – ha rappresentato un campanello d'allarme. Gabriella ammette di essersi resa conto di aver ignorato alcuni segnali d'allarme.

Nel 2023, ha pubblicato un video diventato virale. In esso, affermava che la salute è una realtà tangibile: malattie cardiache, diabete e insufficienza d'organo esistono, e preoccuparsene non è, a suo avviso, un atto di grassofobia. Queste osservazioni hanno scatenato una forte reazione. Accusata di tradire il movimento, si è trovata criticata e ostracizzata da una parte della comunità che l'aveva sostenuta.

Liberarsi dell'etichetta, non dell'amor proprio

Da allora, Gabriella Lascano ha preso le distanze dal movimento body positivity. Continua a creare contenuti lifestyle, ma senza aderirvi ufficialmente. Per lei, è possibile amare profondamente se stessi pur riconoscendo l'esistenza di alcuni rischi per la salute. La sua storia evidenzia un divario: tra l'empowerment e la paura di negare la propria salute, sebbene sia essenziale introdurre una sfumatura fondamentale.

Salute e peso: attenzione alle scorciatoie

Essere sovrappeso non significa necessariamente essere malati. Essere magri non garantisce una buona salute. La realtà medica è infinitamente più complessa della silhouette visibile. Si può vivere in un corpo robusto e avere ottimi esami del sangue, una pressione sanguigna stabile e un'attività fisica regolare. Al contrario, si può essere magri e soffrire di disturbi cardiaci, metabolici o psicologici invisibili. Eppure, la società monitora la salute delle persone in sovrappeso più attentamente di quella delle persone magre.

Non appena una donna è in sovrappeso, la sua salute diventa un problema pubblico. Le persone si preoccupano per lei. Proiettano su di lei dei rischi. Fanno supposizioni. Quando una donna magra adotta le cosiddette abitudini dannose, la preoccupazione collettiva è molto più discreta. Questa asimmetria rivela un pregiudizio: associare automaticamente il peso a una cattiva salute è una forma di grassofobia.

Ci sono molte ragioni per cui una persona potrebbe aumentare di peso: fattori ormonali, genetica, trattamenti medici, disturbi alimentari, condizioni socioeconomiche e stress cronico. Ridurre il corpo a un indicatore di salute è scientificamente inesatto e ingiusto nei confronti dell'umanità.

Un dibattito che merita sfumature

La storia di Gabriella Lascano non dovrebbe essere usata per convalidare l'idea che "essere grassi = essere malati", ma piuttosto per aprire uno spazio di discussione più maturo. Sì, la salute deve rimanere una priorità, indipendentemente dal peso. No, non dovrebbe diventare un'arma per farti sentire in colpa o stigmatizzarti. Hai il diritto di amare il tuo corpo così com'è oggi. Hai anche il diritto di volerlo curare in modo diverso domani. Questi due desideri non si escludono a vicenda.

In definitiva, la storia di Gabriella Lascano ci ricorda che i movimenti sociali si evolvono e che le esperienze individuali sono diverse. L'accettazione di sé non preclude la consapevolezza della propria salute, ma la salute non dovrebbe mai essere usata per giudicare un corpo. Che sia magro, grasso, muscoloso, ecc., il tuo corpo merita rispetto. L'essenziale non è conformarsi a un'etichetta, ma coltivare un rapporto chiaro, gentile e libero con te stesso.