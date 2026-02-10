Un ex calciatore internazionale sorprende con un'impresa acrobatica in acqua

Laure Boulleau, ex calciatrice della nazionale francese e commentatrice di Canal+, ha stupito i suoi follower su Instagram con un'acrobazia in mare, ricordando a tutti che il suo talento calcistico è ancora vivo (nel caso qualcuno ne avesse ancora dubbi). Pubblicato di recente sul suo account Instagram @laureboulleauofficiel, il video mostra una volée, quasi una capriola, che ha scatenato una valanga di commenti.

Un paio di forbici capovolte da una barca

Durante una gita in barca a vela, Laure Boulleau salta in alto, si gira a mezz'aria e colpisce la palla con una perfetta forbice acrobatica. Il movimento fluido e potente atterra in acqua tra gli applausi dei suoi compagni. "Le gite in barca a vela non sono mai rilassanti con me, lol", ha commentato ironicamente il video, che ha già totalizzato milioni di visualizzazioni e oltre 77.000 "Mi piace".

I tifosi impazziscono: "Pallone d'Oro!"

Opinionista del Canal Football Club, Laure Boulleau (65 presenze con la nazionale francese, sei volte seconda nel campionato francese con il PSG) è un'icona del calcio femminile francese, capace di trasformare una semplice partita in spiaggia in un fenomeno virale. Le reazioni non si contano, un mix di ammirazione e ironia: "Si merita il Pallone d'Oro!" , "Incredibile!" , "Sempre così elegante, anche in mare". L'attenzione è rivolta alla sua abilità tecnica, salutata da tutti come un'improvvisa "gol dell'anno".

In breve, questa prodezza acrobatica acquatica ricorda il brio di Laure Boulleau in campo: tecnica, audacia e sorriso. Un video diventato virale per tutte le giuste ragioni: puro talento, e che dimostra che la vacanza di un campione non è mai banale.