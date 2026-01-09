Search here...

"Chi le ha detto di toccarsi il viso?": una cantante al centro di un dibattito estetico

Anaëlle G.
@pinkpantheress/Instagram

PinkPantheress, la star pop britannica dallo stile geek-chic, infiamma i social media con il suo look a un evento Chanel, scatenando al contempo un acceso dibattito sulle voci di un suo ricorso alla chirurgia estetica.

Geek chic alla Chanel

Il 7 gennaio 2026, allo Chateau Marmont di Los Angeles, PinkPantheress ha partecipato a una cena celebrativa della linea di alta gioielleria Coco Crush di Chanel. La cantante ha optato per un look da scolaretta dalla testa ai piedi: un cardigan aderente con bordi bianchi sopra una canotta, una minigonna in maglia cortissima, Mary Jane nere e calzini bianchi a tubo: un'estetica civettuola resa popolare da Hailey Bieber e Jennie del gruppo femminile sudcoreano Blackpink. Questa scelta trasforma la "geek" in un'icona di moda, fedele al suo stile retro-futuristico.

Polemica estetica sui social media

Le foto dell'evento hanno subito scatenato una tempesta: "Chi le ha detto di toccarsi il viso?" ha esclamato un utente di Internet , mentre un altro si è lamentato: "Le donne più belle si fanno il Botox senza una buona ragione, e mi dà molta ansia". Su TikTok e X (ex Twitter), le speculazioni sulla sua rinoplastica e sui filler alle labbra hanno messo a confronto i fan, che hanno difeso la sua trasformazione naturale, con i detrattori che hanno denunciato un "prima/dopo" artificiale.

Body positivity di fronte al giudizio

Questa reazione rivela le insidie della fama: giudicare un volto senza prove rafforza standard tossici. PinkPantheress, la cui musica celebra già l'autenticità allo stato puro, incarna l'essenziale positività del corpo: nessuno deve giustificare le proprie scelte corporee, che siano naturali o ritoccate. Criticare l'aspetto di un'artista distrae dal suo talento: la sua dolce voce e i suoi sample Y2K meritano attenzione, non dissezioni facciali.

PinkPantheress trascende la controversia affermando la sua evoluzione, ricordandoci che la bellezza si evolve senza un manuale d'uso. Il suo periodo da Chanel consolida un'estetica ibrida – carina, audace, senza tempo – che sfida ogni categorizzazione. In un mondo ossessionato dalla "naturalezza", dimostra che chic fa rima soprattutto con sicurezza, Botox o no.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
