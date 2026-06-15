Con un abito drappeggiato, Kim Kardashian cattura tutti gli sguardi a Monaco.

Léa Michel
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian non passa mai inosservata, e il suo recente viaggio a Monaco non ha fatto eccezione. Al Gran Premio di Formula 1, ha attirato tutti gli sguardi con un elegante abito drappeggiato color crema firmato Gucci. Ha condiviso il suo look con i suoi follower su Instagram.

Un abito drappeggiato

Per la sua giornata di gara, Kim Kardashian ha optato per un lungo abito in jersey color crema. L'abito presenta una scollatura asimmetrica e una singola manica lunga, delicatamente drappeggiata su una spalla. Le arricciature in vita conferiscono struttura, mentre il tessuto fluente avvolge il corpo prima di scendere a cascata fino a terra. Il drappeggio evoca un'atmosfera d'altri tempi, creando un look sobrio e sofisticato al tempo stesso.

Una spettacolare schiena scoperta

Sebbene l'abito apparisse sobrio sul davanti, riservava una vera "sorpresa" sul retro. Ampiamente aperto, presentava un drappeggio scultoreo in vita, che conferiva un tocco di drammaticità all'intero look. Questo contrasto tra un davanti pulito e un retro audace è stato uno dei momenti di moda più discussi del weekend di Monaco.

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Accessori scelti con cura

Per quanto riguarda gli accessori, Kim Kardashian ha optato per grandi occhiali da sole con lenti viola e décolleté nere Gucci con morsetto. Ha completato il look con uno chignon morbido, impreziosito da alcune ciocche che incorniciavano il viso. Ha coordinato questo look con quello della sorella Khloé, anch'essa vestita di color crema, per un duo perfettamente abbinato.

Con questo abito drappeggiato color crema, Kim Kardashian ha dimostrato ancora una volta la sua maestria nell'arte dell'apparire. Non è stata vista davanti alle telecamere al Gran Premio di Barcellona del 14 giugno 2026, il che suggerisce che la sua presenza sia stata discreta o semplicemente assente dall'evento. Resta da vedere se farà un'altra apparizione a un Gran Premio di Formula 1 prima della fine della stagione 2026, una possibilità che senza dubbio riaccenderebbe l'attenzione sulle sue tanto discusse apparizioni pubbliche.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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