Shay Mitchell ripropone la tendenza degli abiti scintillanti in una versione monocromatica.

L'attrice, modella e produttrice canadese Shay Mitchell ha un talento innato per riportare in auge le tendenze. Di recente ha condiviso su Instagram una serie di foto in cui indossa un abito corto e scintillante in un'unica tonalità di rosa. Un look decisamente retrò che ripropone l'abito con paillettes, in versione monocromatica.

Un abito monocromatico scintillante

Il fulcro di questo look: un abito corto in maglia metallizzata rosa di Seroya. L'abito presenta una scollatura asimmetrica a spalle scoperte e maniche lunghe e svasate che donano movimento alla silhouette. Il tessuto leggermente scintillante cattura la luce, conferendo al capo un'aria festosa. Fedele al trend del "total look", Shay Mitchell ha abbinato l'intero outfit alla stessa tonalità di rosa.

Un accessorio iconico

Per impreziosire questo abito, Shay Mitchell ha optato per un accessorio altamente simbolico: una borsa Baguette ricoperta di paillettes rosa. Vera e propria "it-bag" degli anni 2000, questo modello si sposa perfettamente con l'estetica retrò del look. Un paio di mules rosa in vernice di Paris Texas e una valigia da cabina del suo brand hanno completato l'ensemble, mantenendo lo stesso tema monocromatico.

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La tendenza degli abiti scintillanti

Questa scelta illustra il grande ritorno degli abiti con paillettes e dettagli metallici, una scelta sicura per serate e occasioni festive. Abbinandoli a schemi cromatici tono su tono, Shay Mitchell propone un'interpretazione più contemporanea di questa tendenza. Il look monocromatico, che prevede l'utilizzo di un unico colore per l'intero outfit, struttura il tutto e gli conferisce un'eleganza sofisticata. L'effetto complessivo si sposa perfettamente con l'ondata di nostalgia anni 2000 così diffusa nella moda attuale.

Un'attrice che è anche un'imprenditrice.

Al di là dello stile, questo look mette in luce il doppio ruolo di Shay Mitchell. Nota per il suo ruolo in "Pretty Little Liars" e vista anche in "Dollface" e "You", l'attrice, modella e produttrice canadese è anche co-fondatrice di BÉIS, un marchio di accessori da viaggio di grande successo. Includendo una delle sue valigie nel post, conferma il suo senso dello stile oltre che il suo fiuto per gli affari.

Con questo abito rosa scintillante e la sua palette di colori sapientemente bilanciata, Shay Mitchell crea un look che è al contempo nostalgico e di tendenza. Unendo richiami agli anni 2000 ad accessori eleganti, l'attrice dimostra che un abito di paillettes è più affascinante che mai. Sicuramente ispirerà le amanti delle serate glamour.