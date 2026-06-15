Shay Mitchell ripropone la tendenza degli abiti scintillanti in una versione monocromatica.

Léa Michel
@shaymitchell / Instagram

L'attrice, modella e produttrice canadese Shay Mitchell ha un talento innato per riportare in auge le tendenze. Di recente ha condiviso su Instagram una serie di foto in cui indossa un abito corto e scintillante in un'unica tonalità di rosa. Un look decisamente retrò che ripropone l'abito con paillettes, in versione monocromatica.

Un abito monocromatico scintillante

Il fulcro di questo look: un abito corto in maglia metallizzata rosa di Seroya. L'abito presenta una scollatura asimmetrica a spalle scoperte e maniche lunghe e svasate che donano movimento alla silhouette. Il tessuto leggermente scintillante cattura la luce, conferendo al capo un'aria festosa. Fedele al trend del "total look", Shay Mitchell ha abbinato l'intero outfit alla stessa tonalità di rosa.

Un accessorio iconico

Per impreziosire questo abito, Shay Mitchell ha optato per un accessorio altamente simbolico: una borsa Baguette ricoperta di paillettes rosa. Vera e propria "it-bag" degli anni 2000, questo modello si sposa perfettamente con l'estetica retrò del look. Un paio di mules rosa in vernice di Paris Texas e una valigia da cabina del suo brand hanno completato l'ensemble, mantenendo lo stesso tema monocromatico.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Shay Mitchell (@shaymitchell)

La tendenza degli abiti scintillanti

Questa scelta illustra il grande ritorno degli abiti con paillettes e dettagli metallici, una scelta sicura per serate e occasioni festive. Abbinandoli a schemi cromatici tono su tono, Shay Mitchell propone un'interpretazione più contemporanea di questa tendenza. Il look monocromatico, che prevede l'utilizzo di un unico colore per l'intero outfit, struttura il tutto e gli conferisce un'eleganza sofisticata. L'effetto complessivo si sposa perfettamente con l'ondata di nostalgia anni 2000 così diffusa nella moda attuale.

Un'attrice che è anche un'imprenditrice.

Al di là dello stile, questo look mette in luce il doppio ruolo di Shay Mitchell. Nota per il suo ruolo in "Pretty Little Liars" e vista anche in "Dollface" e "You", l'attrice, modella e produttrice canadese è anche co-fondatrice di BÉIS, un marchio di accessori da viaggio di grande successo. Includendo una delle sue valigie nel post, conferma il suo senso dello stile oltre che il suo fiuto per gli affari.

Con questo abito rosa scintillante e la sua palette di colori sapientemente bilanciata, Shay Mitchell crea un look che è al contempo nostalgico e di tendenza. Unendo richiami agli anni 2000 ad accessori eleganti, l'attrice dimostra che un abito di paillettes è più affascinante che mai. Sicuramente ispirerà le amanti delle serate glamour.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Con un abito drappeggiato, Kim Kardashian cattura tutti gli sguardi a Monaco.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Con un abito drappeggiato, Kim Kardashian cattura tutti gli sguardi a Monaco.

Kim Kardashian non passa mai inosservata, e il suo recente viaggio a Monaco non ha fatto eccezione. Al...

Vestita in costume da bagno, Elizabeth Hurley festeggia il suo 61° compleanno con un messaggio pieno di ottimismo.

Elizabeth Hurley ha recentemente festeggiato il suo 61° compleanno con un sorriso. L'attrice e modella britannica ha celebrato...

"Entrambi sono magnifici": Naomi Watts condivide una nuova foto del matrimonio

L'attrice e produttrice britannica Naomi Watts ha un rapporto rilassato con la sua immagine. Per celebrare il terzo...

Con un body tempestato di paillettes, Jennifer Lopez crea un look spettacolare

La cantante e attrice americana Jennifer Lopez ha appena fatto scalpore con una foto condivisa dal suo truccatore...

A 49 anni, Shakira fa scalpore con un look giallo ispirato ai Mondiali di calcio.

Shakira ha celebrato un altro successo con un look tanto vibrante quanto simbolico. La cantante colombiana ha condiviso...

"È radiosa": la cantante Jennie sorprende con una presenza scenica di ispirazione rock.

"È radiosa." Questo è il tipo di commento che ha inondato il palco dopo la straordinaria performance di...