Questa cantante dalle curve mozzafiato sta facendo scalpore con un outfit da spiaggia vintage.

La cantautrice americana di origini albanesi e macedoni Bebe Rexha ha condiviso su Instagram una serie di foto scattate a Maiorca, con indosso un completo da spiaggia leopardato in stile retrò, che ha immediatamente scatenato il delirio sui social.

Un costume da bagno a due pezzi con stampa leopardata in stile retrò.

È stata sull'isola spagnola di Maiorca che Bebe Rexha ha pubblicato una serie di immagini sul suo account Instagram, in cui posa sul ponte di una barca rossa in pieno giorno. L'elemento centrale delle sue foto è senza dubbio il suo outfit da spiaggia. Bebe Rexha indossa un completo leopardato dal taglio decisamente vintage.

Il top, dalla classica silhouette a triangolo, è rifinito in rosa pallido e sostenuto da sottili spalline in tinta. La parte inferiore, con laccetti laterali, riprende l'armonia cromatica. La stampa animalier, abbinata a tocchi di rosa, evoca le pin-up vintage e i costumi da bagno degli anni '50. Questo approccio stilistico riflette l'affinità di Bebe Rexha per i riferimenti iconici della moda.

Un cappellino con la scritta "Dirty Blonde"

Il dettaglio che più colpisce è il cappellino indossato dalla cantante. Bebe Rexha sfoggia un berretto da camionista nero con il logo del suo nuovo album, Dirty Blonde, caratterizzato da scritte rosa e una scintillante finitura di strass. Una mossa autopromozionale sapientemente integrata in un look estivo: il cappellino diventa sia un accessorio di moda che un riferimento diretto alla sua ultima uscita musicale.

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Una cantante che accetta pienamente il suo corpo

Al di là dell'aspetto esteriore, questo post si inserisce in un approccio più ampio di Bebe Rexha: mostrare pubblicamente e con gioia la propria figura in un settore in cui i corpi curvy e plus-size sono stati a lungo emarginati. Negli ultimi anni, la cantante è diventata una delle voci più attive a favore della body positivity nella musica pop. Condividendo immagini di sé in costume da bagno senza complessi, Bebe Rexha contribuisce alla diversificazione degli attuali canoni di bellezza e moda.

Un'ondata di reazioni entusiaste

La serie di foto ha scatenato una valanga di commenti ammirati su Instagram. "Il sole spagnolo ti sta benissimo!" ha esclamato un utente. "Adoro il cappellino Dirty Blonde! Non vedo l'ora di averne uno anch'io", ha scritto un altro fan. Un terzo ha persino lanciato uno slogan estivo: "DBS = Dirty Blonde Summer activated", trasformando l'album di Bebe Rexha in una vera e propria parola d'ordine per la stagione. Una dimostrazione del profondo affetto della sua community.

Con il suo completo leopardato d'ispirazione retrò, il cappellino con la copertina dell'album e il suo look abbronzato, Bebe Rexha ci regala una serie di foto impeccabili. Conferma ancora una volta il suo senso dello stile e la sua capacità di trasformare un semplice momento di vacanza in un post virale.