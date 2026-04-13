Kourtney Kardashian sceglie un sorprendente abito sottoveste in raso per il Coachella.

Fabienne Ba.
@kourtneykardash / Instagram

Kourtney Kardashian, personaggio televisivo americano, ha fatto scalpore al Coachella (festival dal 10 al 19 aprile 2026) con un abito sottoveste in raso che ha subito attirato l'attenzione sui social media. Questa scelta di moda coincide con la presenza del suo marchio di lifestyle, "Poosh", agli eventi legati al famoso festival californiano.

Una camicia da notte in raso dall'eleganza minimalista.

Nelle immagini condivise online, Kourtney Kardashian appare con indosso un abito sottoveste in raso lucido. L'abito presenta un taglio fluido che esalta una silhouette slanciata, rafforzando l'immagine sofisticata prediletta dalla fondatrice di "Poosh". Il raso è un tessuto pregiato per la sua capacità di catturare la luce pur mantenendo una sensazione di delicatezza. La presenza di dettagli in pizzo a contrasto aggiunge un ulteriore tocco di eleganza al look. L'assenza di accessori vistosi contribuisce a mantenere l'attenzione sull'outfit, una scelta stilistica in linea con l'attuale tendenza al minimalismo elegante.

Un'apparizione legata alla notizia riguardante "Poosh" durante il Coachella

Il post di Kourtney Kardashian arriva mentre "Poosh", il marchio di lifestyle fondato da Kourtney Kardashian, è associato a iniziative legate al Coachella 2026. Il festival, che si tiene ogni anno in California, è un momento chiave per i marchi che desiderano entrare a far parte del mondo della cultura pop, del benessere e della moda.

Fondata nel 2019, Poosh offre contenuti relativi a benessere, bellezza e lifestyle. La presenza di Kourtney Kardashian in questo contesto illustra come le personalità dei media colleghino le proprie scelte di stile ai loro progetti imprenditoriali.

Un'estetica coerente con la sua immagine pubblica.

Nel corso degli anni, Kourtney Kardashian ha sviluppato uno stile inconfondibile, spesso caratterizzato da silhouette pulite, palette di colori sobrie e una meticolosa attenzione ai tessuti. Questo abito sottoveste in raso si inserisce perfettamente in questa estetica, dimostrando un approccio in cui l'eleganza risiede nella semplicità delle linee.

Coachella, un evento imperdibile per la moda

Nel corso degli anni, il festival di Coachella è diventato una piattaforma di primaria importanza per l'espressione stilistica, dove celebrità, influencer e stilisti sperimentano diverse tendenze. I look sfoggiati al festival vengono spesso condivisi sui social media e contribuiscono a definire alcune delle ispirazioni moda della stagione.

Con questo abito sottoveste in raso, Kourtney Kardashian conferma il suo impegno per un'estetica minimalista coerente con il mondo del suo brand, Poosh. La sua apparizione al Coachella illustra l'importanza dello stile nella costruzione di un'immagine pubblica, all'incrocio tra moda, lifestyle e cultura digitale.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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