"I capelli più scuri le donano di più": a 52 anni, Heidi Klum opta per un abito che valorizza la sua silhouette.

Anaëlle G.
@heidiklum/Instagram

La modella, presentatrice e attrice tedesco-americana Heidi Klum ha incantato il red carpet degli Oscar 2026 con un abito dorato che le fasciava la figura, suscitando ammirazione per la sua eleganza senza tempo.

Un abito dorato senza maniche

Heidi Klum ha scelto un abito a colonna dorato senza spalline, impreziosito da cristalli e ricami verticali che scolpivano la silhouette come una seconda pelle. Questa creazione color champagne, scintillante sotto i flash, metteva in risalto la sua figura slanciata con un corpetto strutturato che enfatizzava vita e spalle.

Accessori raffinati e trucco luminoso

Heidi Klum ha completato l'ensemble con collane di perle sovrapposte e un delicato ciondolo a croce, aggiungendo un tocco di chic vintage a questo look moderno. I suoi capelli biondo miele, acconciati in morbide onde con riga centrale, incorniciavano un trucco luminoso: un incarnato radioso, un ombretto rosa cipria e un sottile smokey eye neutro che esaltava il suo sorriso splendente.

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Reazioni entusiaste: "Molto elegante!"

I social media sono esplosi di elogi: "Così elegante", "Sei una dea a 52 anni!", hanno esclamato i fan. Molti hanno anche notato i suoi capelli leggermente più scuri: "I capelli scuri le donano di più, le illuminano il viso", si legge in un altro commento. Questo abito che scolpisce la figura conferma il suo status di regina del red carpet, anche senza una nomination.

Presente alla serata più importante del cinema, Heidi Klum ha incarnato lo stile hollywoodiano con una sicurezza che trascende il tempo. Con questo abito dorato che le fasciava il viso, ha dimostrato che eleganza e audacia non hanno età. Un look "molto elegante" che le ha fatto guadagnare elogi e commenti ammirati sulla sua splendida acconciatura.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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