"Un'icona senza tempo": a 59 anni, Salma Hayek affascina con un look retrò

Anaëlle G.
@salmahayek / Instagram

L'attrice, regista e produttrice messicano-americana-libanese Salma Hayek dimostra che l'eleganza non ha età. Sulla Costa Azzurra, ha riportato in auge lo stile chic degli anni '60 di Brigitte Bardot con un abito blu pervinca che è diventato virale.

Salma Hayek si ispira a Brigitte Bardot a Cannes.

Salma Hayek ha condiviso su Instagram una serie di foto dal backstage del suo viaggio a Cannes. Lontana dal red carpet, posa di fronte al Mediterraneo, a bordo di uno yacht, in un'ambientazione decisamente retrò che ricorda le grandi icone del cinema degli anni '60. Il riferimento a Brigitte Bardot nella terza foto, icona indiscussa della Riviera, è evidente, finanche nell'affettuosa istantanea con un gatto bianco tra le braccia.

Abito color pervinca e fascia per capelli abbinata.

Il pezzo forte è un abito blu pervinca dal design asimmetrico: una manica singola, che termina al gomito e rifinita con volant, ricade sull'altra spalla da un laccetto in vita. La gonna aderente, impreziosita da arricciature e pieghe, conferisce all'insieme un aspetto scultoreo.

Per completare il look, Salma Hayek ha aggiunto un'ampia fascia per capelli blu abbinata, un rossetto color malva intenso e un trucco occhi smokey. Un look fedele all'estetica delle dive del cinema, a dimostrazione che lo stile retrò è tutt'altro che superato.

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Un post condiviso da Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

I tifosi sono stati conquistati.

Come prevedibile, il post ha scatenato un'ondata di reazioni di ammirazione. Molti utenti di internet l'hanno acclamata come un'"icona senza tempo", un complimento ricorrente da parte dei suoi fan, convinti che Salma Hayek diventi sempre più bella con l'età. Bisogna ammettere che l'attrice coltiva un rapporto sereno con il tempo: accetta e mostra con orgoglio i suoi capelli brizzolati, rifiutandosi di "nascondere la sua età". Questa autenticità rafforza il legame con i suoi milioni di follower.

Con il suo abito blu pervinca e la fascia per capelli abbinata, Salma Hayek ha creato uno dei look "fuori dagli schemi" più suggestivi del Festival di Cannes 2026.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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