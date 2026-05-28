Questo abito scintillante indossato da Hilary Duff sta conquistando i fan

Ventuno anni dopo la sua ultima apparizione, l'attrice e cantautrice americana Hilary Duff ha fatto un ritorno in grande stile agli American Music Awards del 2026. Il suo abito in maglia metallica argentata, disegnato da Rabanne, ha conquistato immediatamente il pubblico.

Hilary Duff illumina il red carpet degli American Music Awards 2026

Hilary Duff ha partecipato alla 52ª edizione degli American Music Awards, tenutasi all'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Indossava un abito metallizzato argentato con una profonda scollatura e una silhouette fluida e aderente, abbinato a décolleté argentate coordinate e accessori volutamente minimalisti.

Per completare il look, l'ex star di Disney Channel ha optato per una morbida e voluminosa piega bionda e un trucco leggero e naturale, lasciando che l'abito fosse il protagonista. Una scelta di sobria eleganza, perfettamente in linea con la solennità dell'occasione.

Una scintillante maglia metallica di Rabanne

Il capo che ha attirato tanta attenzione era una creazione della maison Rabanne. Realizzato interamente in maglia metallica, giocava con la luce a ogni movimento, caratterizzato da una scollatura pronunciata e da un sottile spacco che lasciava intravedere le scarpe con tacco alto indossate dalla cantante.

Curiosamente, questo abito non era inedito: l'attrice britannica Ella Purnell lo aveva già indossato agli Emmy Awards del 2024, seppur con un trucco diverso. Tuttavia, grazie a Hilary Duff, l'abito ha acquisito nuova vita, diventando uno dei look più discussi della serata.

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Un ritorno attesissimo, 21 anni dopo

Al di là dello stile, questa apparizione aveva un forte valore simbolico. Hilary Duff non calcava il red carpet degli AMA dal 2005, un intervallo di ventuno anni. Quest'anno è tornata all'evento in veste di presentatrice, insieme ad altre personalità come il cantante soul e R&B americano John Legend, l'attrice, comica e conduttrice televisiva americana Nikki Glaser, la cantante, ballerina e coreografa americano-canadese-siriana Paula Abdul e l'attrice americana Lisa Rinna.

La cerimonia, presentata dalla rapper americana Queen Latifah - già co-conduttrice dell'edizione del 1995 - ha riunito sul palco una lunga lista di artisti, tra cui: il gruppo di musica alternativa americano Twenty One Pilots, la cantante colombiana di latin trap e reggaeton Karol G, il cantautore colombiano di reggaeton Maluma, il cantante e musicista rock britannico Billy Idol e il gruppo femminile pop e RnB americano Pussycat Dolls.

Il 2026 sarà un anno segnato da un grande ritorno.

Questo ritorno agli AMA del 2026 ha perfettamente senso perché arriva in un momento cruciale per Hilary Duff. Dopo un decennio lontano dalla musica, è tornata a registrare con un album acclamato dalla critica, seguito da un tour tutto esaurito. E la sua visibilità non si è fermata lì.

Nel 2026, ha anche impreziosito la copertina del celebre numero speciale costumi da bagno di Sports Illustrated, posando in un costume intero bianco con una profonda scollatura durante un servizio fotografico a South Caicos. Questa serie di eventi ha reso questo uno dei periodi più intensi della sua carriera.

Un messaggio di autoaccettazione

Questo ritorno alla ribalta è accompagnato da un forte messaggio sull'immagine corporea. Durante il servizio fotografico per Sports Illustrated, Hilary Duff ha rivelato di aver imparato ad apprezzare il suo corpo e tutto ciò che le ha permesso di realizzare, spiegando di "non confrontarsi più costantemente con gli altri".

Madre di quattro figli, ha anche tenuto a stabilire i propri limiti durante il servizio fotografico, scegliendo abiti in cui si sentisse a suo agio. Questo approccio calmo e premuroso riflette l'immagine di un'artista che ora è completamente a suo agio, sia sul palco che davanti all'obiettivo.

Con il suo abito in maglia metallica argentata, Hilary Duff ha trasformato una semplice apparizione sul red carpet degli AMA nel momento clou della serata. Unendo un'eleganza sobria, un tocco di stile e il simbolo di un ritorno atteso da vent'anni, ha dato ai suoi fan un'ulteriore ragione per seguirla in questo nuovo capitolo.