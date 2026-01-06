A 52 anni, Heidi Klum mostra la sua figura in costume da bagno

Per diversi anni, Heidi Klum ha coltivato una presenza digitale ben lontana dagli artifici spesso associati ai personaggi pubblici. Tra sguardi dietro le quinte dei servizi fotografici, momenti in famiglia e momenti di abbandono, il suo account Instagram si è affermato come uno spazio in cui sfuma i confini tra glamour e autenticità.

Sport presso la piscina tropicale

L'angelo per eccellenza di Victoria's Secret, la modella, conduttrice televisiva e attrice tedesco-americana Heidi Klum, ha condiviso la sua vacanza al sole con i suoi 12,7 milioni di follower su Instagram. All'inizio di gennaio 2026, la presentatrice di "Project Runway" ha pubblicato un video in cui si esibiva in curl per i bicipiti in un costume da bagno giallo burro, senza trucco, con capelli biondo cenere mossi e occhiali da sole aviator argentati.

La didascalia è incisiva: "Mettiamoci al lavoro", con la colonna sonora di Britney Spears. Heidi Klum si sta presumibilmente allenando con una fascia elastica, smantellando gli stereotipi associati alle donne sulla cinquantina (meno attive, ecc.). Esegue le ripetizioni, indossando una catena d'oro e una collana di perle, in un ambiente paradisiaco: una piscina a sfioro, l'oceano e le montagne all'orizzonte. Questa scelta di costumi da bagno e abbigliamento sportivo illustra perfettamente la sua filosofia: rimanere attivi anche in vacanza.

Vacanze attive con Tom Kaulitz

Lo stesso giorno, ha pubblicato un selfie in cui si rannicchiava con il marito Tom Kaulitz e il fratello Bill Kaulitz in spiaggia, indossando occhiali da sole rettangolari marroni e completi gialli coordinati. "Estate per sempre", ha scritto nella didascalia, prolungando l'estate nonostante l'inverno del 2026 che si avvicina. Una settimana chiaramente segnata da foto dell'ora d'oro e momenti di gioia condivisa, a conferma del suo amore per le destinazioni calde.

Heidi Klum rivoluziona il mondo proiettando un'immagine naturale. Nelle sue foto senza filtri, celebra una donna di 52 anni che decostruisce gli stereotipi associati alle donne cinquantenni, presumibilmente meno attive o meno visibili. Il messaggio è chiaro: il benessere è la priorità, che si tratti di allenarsi o rilassarsi al sole. Una donna libera, che vive la vacanza alle sue condizioni.