In Messico, Zara Larsson mette in mostra la sua silhouette con un look tempestato di paillettes.

Léa Michel
@zaralarsson / Instagram

La cantautrice svedese Zara Larsson ha condiviso su Instagram una serie di foto colorate e solari, scattate durante il suo recente viaggio in Messico. L'interprete di successi come "Lush Life" e "Symphony" ha creato un mosaico visivo che fonde i suoi scintillanti abiti di scena, i momenti trascorsi nella natura tropicale e lo spirito festoso del suo soggiorno. Questa sorta di "raccolta di foto da Instagram" racchiude in poche immagini l'estetica gioiosa e luminosa che Zara Larsson ha coltivato fin dagli esordi della sua carriera.

Una tavolozza di colori vivaci con accenti messicani.

Il primo elemento che colpisce di questa serie di fotografie è la ricchezza della palette di colori di Zara Larsson. Dal blu elettrico al giallo brillante, passando per il rosa tenue dei fiori di ibisco, ogni immagine afferma un deliberato utilizzo del colore. Ben lontana dalle palette minimaliste della moda scandinava da cui l'artista proviene, questa scelta cromatica riecheggia le tonalità vibranti della cultura tradizionale messicana, dove il colore gioca un ruolo centrale nell'espressione visiva. Questa saturazione cromatica conferisce alla serie una dimensione gioiosa, festosa e decisamente teatrale.

Blu e giallo, un duo iconico

Al centro della scenografia, il duo blu-giallo struttura il look di Zara Larsson. Un top blu elettrico ricoperto di paillettes è abbinato a una minigonna gialla con frange scintillanti, creando un contrasto cromatico sorprendente e perfettamente calibrato. La fitta e luminosa lavorazione di paillettes cattura i riflettori con grande efficacia, elemento essenziale sul palco. Le frange della gonna, muovendosi ad ogni suo passo, amplificano l'energia coreografica della performance e aggiungono una dimensione cinetica all'intero look.

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Un sombrero ricamato in oro, un omaggio al paese ospitante.

Per completare il suo look di scena, Zara Larsson ha indossato un sombrero bianco riccamente ricamato in oro, motivo emblematico della cultura tradizionale messicana. Questo accessorio, teatrale e carico di significato, rappresenta un omaggio consapevole al Paese che la ospita. Lungi dall'essere un semplice aneddoto, la sua integrazione nel look di scena rafforza la dimensione festosa del suo outfit, creando al contempo un caloroso legame con il pubblico locale. Questa attenzione stilistica riflette un approccio rispettoso e personalizzato a ogni tappa del tour.

Accessori fluorescenti e preziosi per l'energia del palcoscenico

Per completare il suo look, Zara Larsson ha optato per una selezione accurata di accessori. Ai polsi, diversi braccialetti con frange giallo neon evocano un'atmosfera festosa e aggiungono un tocco di colore audace. Al collo, un ciondolo a forma di farfalla colorata dona un tocco giocoso e retrò. Ai piedi, un paio di décolleté a punta color azzurro pastello tempestate di cristalli. Le gambe, infine, sono avvolte in collant a rete glitterati che catturano i flash delle macchine fotografiche a ogni movimento.

Con questa serie di fotografie scattate in Messico, Zara Larsson realizza una pubblicazione tanto gioiosa quanto stilisticamente magistrale. La sua vibrante tavolozza, gli accessori scelti con cura e l'alternanza tra un'energica presenza scenica e momenti più contemplativi si combinano per creare un vero ritratto dell'artista: radiosa, colorata e decisamente contemporanea.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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