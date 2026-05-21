Con un lungo abito rosso, Adriana Karembeu cattura tutti gli sguardi sul tappeto rosso.

La 79ª edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio 2026) è stata particolarmente vivace grazie alla proiezione fuori concorso di "La battaglia di de Gaulle: L'età del ferro". Tra le numerose celebrità presenti sul red carpet, la modella, attrice e presentatrice televisiva slovacca Adriana Karembeu ha attirato particolare attenzione. Volto noto del panorama mediatico francese, ha optato per un look audace, abbinando un lungo abito rosso a una vistosa acconciatura biondo platino.

Un lungo abito rosso acceso

Protagonista indiscusso di questo look, il lungo abito rosso indossato da Adriana Karembeu, si è imposto come una delle scelte cromatiche più audaci della serata. Questa tonalità vibrante, intramontabile e di grande effetto è un classico del red carpet di Cannes, dove trasmette sicurezza ed eleganza. L'orlo fluente, lungo fino a terra, slanciava armoniosamente la sua silhouette e conferiva all'insieme un'aria solenne, perfettamente in linea con il prestigio dell'evento. Il rosso, catturato dai flash dei fotografi, le ha garantito una presenza immediatamente memorabile.

Un'acconciatura color platino

Un altro elemento di spicco di questo look è stata l'acconciatura. Adriana Karembeu ha optato per un caschetto corto biondo platino, che contrastava nettamente con il calore del suo abito rosso. Lungi dall'essere un semplice dettaglio, questa acconciatura corta e luminosa ha rafforzato il carattere deciso dell'aspetto di Adriana Karembeu, in uno stile decisamente contemporaneo.

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Un'apparizione in un contesto prestigioso

Questa apparizione ha coinciso con la proiezione fuori concorso di "La battaglia di de Gaulle: L'età del ferro", uno dei momenti salienti di questa 79ª edizione del Festival di Cannes. Come ogni anno, l'evento ha attirato un gran numero di celebrità del mondo del cinema, della moda e dello spettacolo, che si sono contese il primato di eleganza sulla scalinata del Palais des Festivals. In questo contesto, Adriana Karembeu si è distinta con un look sobrio nella sua costruzione ma spettacolare nel suo impatto.

Con il suo lungo abito rosso e i capelli biondo platino, Adriana Karembeu ha regalato una delle apparizioni più memorabili della serata. Una dimostrazione di eleganza sobria, basata sulla forza del colore e sull'audacia del contrasto.